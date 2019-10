Fantacalcio, incubo nazionali: da Zapata a Sanchez fino a D’Ambrosio e Chiesa, quanti ko!

E’ la preoccupazione principale delle squadre di club, così come l’incubo di ogni Fanta-allenatore. La pausa per le nazionali arriva puntuale più volte in un anno; così come puntuali più volte in un anno arrivano gli infortuni. Non fa eccezione quest’ultima tornata, dove ancor prima che finiscano tutti i vari impegni, si devono già registrare svariati infortuni. Andiamo a fare un quadro completo della situazione.

Atalanta, ansia vera per il bomber Duvan Zapata

E’ il nome più importante della lista, anche perché è il vice-capocannoniere fin qui della nuova stagione di Serie A: Duvan Zapata. Il colombiano la ha lasciato la gara contro il Cile al 23' del primo tempo, toccandosi la gamba destra nella zona dell'adduttore. Una situazione che preoccupa anche per via delle dichiarazioni dello stesso Zapata, che alla stampa locale a fine partita si è così espresso:

Non voglio anticipare il verdetto dei medici, ma non mi ero mai infortunato così, calciando in porta. Avevo avuto un problema simile ai tempi della Sampdoria ma era l’altra gamba; lo staff medico mi ha fermato subito e non ho sentito poi dolore nel camminare, però correndo non posso forzare. Dico solo: speriamo non sia grave”. Lo spera anche l’Atalanta. Zapata intanto è già in rientro verso Bergamo dove gli esami chiariranno poi il da farsi.

Duvan ZapataGetty Images

Cile-Colombia, che sfortuna: ko anche Sanchez e Medel

L’amichevole di Alicante tra Colombia e Cile è stato però un vero lazzaretto per i club di A. Oltre a Duvan Zapata, ko sono andati anche Alexis Sanchez e Gary Medel.

L’attaccante dell’Inter ha abbandonato il campo a soli tre minuti dalla fine per un colpo alla caviglia sinistra e le notizie non sono per nulla buone. Gli esami hanno infatti evidenziato una lussazione ai tendini della caviglia sinistra. Da valutare la durata dello stop: Sanchez è già viaggio verso Milano dove effettuerà ulteriori accertamenti con una risonanza magnetica e una ecografia dinamica. Caviglia sinistra che per altro aveva già tormentato Sanchez al termine della scorsa annata al Manchester United.

Insieme a Sanchez per il Cile ko anche Medel. Il centrocampista del Bologna ha avvertito un problema muscolare ed è stato costretto al cambio dopo soli 20 minuti: “Si teme una lesione muscolare, uno stiramento”, ha detto il commissario tecnico del Cile a proposito del suo mediano. Anche in questo caso da valutare l’entità del danno e i tempi.

Bologna martoriato: problemi anche per Tomiyasu

Oltre a Medel il Bologna dovrà fare i conti con il k.o della rivelazione Tomiyasu. Il difensore giapponese è stato costretto al cambio nella gara tra il suo Giappone e la Mongolia; anche in questo caso da valutare ancora l’entità dell’infortunio anche se pare meno grave rispetto alle situazioni evidenziate in precedenza.

Tomiyasu fermo a terra dopo i guai muscolari in Giappone-MongoliaGetty Images

Inter, oltre a Sanchez c’è anche la frattura di D’Ambrosio

Oltre a Sanchez, l’Inter teme un lungo stop anche per D’Ambrosio. Toccato duro durante la sfida con la Grecia, per l’esterno si parla di un doppio infortunio: guai al ginocchio destro ma soprattutto frattura del mignolo del piede sinistro. Una diagnosi confermata dallo stesso giocatore al termine della partita e a cui manca la conferma solo degli ulteriori esami medici che arriveranno in giornata.

Federico Chiesa, guai muscolari ma nulla di grave

La lista prosegue con il ko di Chiesa. L'esterno della Fiorentina è stato sostituito da Bernardeschi dopo 39 minuti di Italia-Grecia. Infortunio muscolare anche per lui, anche se in questo caso la Viola tira un respiro di sollievo dopo gli esami strumentali. Questo il comunicato del club dove si esclude la lesione ma si parla solo di affaticamento al flessore:

"ACF Fiorentina comunica che Federico Chiesa è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno escluso lesioni muscolo tendinee. In accordo con la Nazionale il calciatore farà rientro a Firenze oggi dove inizierà un percorso di recupero personalizzato”.

Federico Chiesa durante Italia-Grecia - 2019Getty Images

Sassuolo, occhio a Chiriches

Chiude il bollettino di guerra il difensore del Sassuolo Vlad Chiriches. Nella gara vinta dalla Romania sulle Isole Faroe (3-0 nell'ultimo quarto d'ora di gioco), Chiriches ha subito un infortunio all'adduttore dopo aver tentato un recupero a centrocampo. Ancora da valutare in questo caso l’entità del guaio e l’eventuale stop.