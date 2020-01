Fantacalcio, la Top 11 e la Flop 11 della prima parte di campionato

Top-11 Fantacalcio

Nella selezione dei migliori 11 di questa prima parte di campionato abbiamo tenuto conto del rapporto qualitá/prezzo, della valutazione e della considerazione iniziale, delle prestazioni nelle prime 17 giornate. Giocatori sottovalutati in estate, che hanno over performato e che adesso rappresentano veri e propri tesori per i fantallenatori scaltri e che hanno creduto da subito ai loro exploit.

In porta la scelta é ricaduta su Silvestri del Verona. L'Hellas sta disputando un ottimo campionato, lui gioca sempre su standard qualititati di alto livello (media voto alta) e ha subito solo 20 gol. Nelle prime 10 giornate, addirittura, il Verona é stata la miglior difesa del torneo. Chi lo ha preso a 1 ha fatto un affare. Sulla linea difensiva, invece, due esterni mancini e un centrale inglese. Gosens con Gasperini sta volando: giá quattro reti segnate e una serie di voti eccellenti. Theo Hernandez (quattro reti anche per lui) é una delle poche note positive di questa prima parte di stagione rossonera. Poi Chris Smalling, che a Roma ha scalzato Fazio dall'11 titolare e si é garantito la conferma grazie a diversi " sette" e anche ai due centri messi a referto.

A centrocampo brilla ovviamente la stella di Kulusevski. Un esordiente che sta facendo le fortune del Parma e che di fatto gioca in posizione avanzata: gol e assist a piovere. Benissimo anche Pasalic a Bergamo (non partiva titolare, ma gioca sempre e segna pure) e Castrovilli, una scommessa vincente per Montella dopo l'anno n Serie B alla Cremonese. Dulcis in fundo un giocatore spesso sottovalutato, ma dal rendimento sempre superiore alle aspettative. Ansaldi, con Mazzarri, é garanzia di successo. Era difensore ed é stato spostato centrocampista. Cambia poco, perché i gol e i passaggi vincenti rimangono costanti.

Davanti la vera sorpresa si chiama Joao Pedro. 11 reti in 17 giornate con il Cagliari: chi ci ha creduto, si é ritrovato una terza/quarta scelta offensiva che segna come una prima. Poi Muriel, giá in doppia cifra con l'Atalanta e Lautaro Martinez. Il "Toro", con Conte, ha trovato continuitá e, complice l'infortunio di Sanchez, ha praticamente scalato ogni gerarchia. Ora é titolare inamovibile e potrebbe chiudere la stagione attorno ai 20 gol. Non male.

Flop-11 Fantacalcio

Delusione e improperie. Gli 11 peggori di questa prima parte di fantacalcio sono quelli che, pur pagati tanto nel corso delle aste estive, hanno offerto rendimenti semi-disastrosi, rendendo vani gli investimenti elargiti per averli.

In porta Audero che, dopo l'ottimo campionato 2018/19, godeva di alta considerazione. Invece conta giá 27 gol subiti, un paio di "papere" clamorose e la sicurezza di dover lottare per salvarsi. Un po' meglio dall'arrivo di Ranieri, ma comunque ben sotto le sue medie passate. In difesa due giocatori del Milan e un ex titolare della Roma. Musacchio e Calabria sono tra i peggiori per media voto e hanno collezionato anche diversi cartellini pesanti. Fazio nella Roma é finito dietro la coppia Mancini-Smalling, con poche chance di poter giocare. Nelle occasioni in cui é stato chiamato in causa, non ha reso come sperato.

A centrocampo quattro nomi molto conosciuti. Anche qui una doppietta rossonera: il fantasma di Suso, che non offre mai né assist né giocate degne di nota e Franck Kessié, che non é mai sicuro di giocare e ha messo insieme una serie infinita di insufficienze. Con loro Aaron Ramsey della Juventus, scomessa persa per molti anche a causa dei continui problemi fisici e Federico Chiesa, che ogni anno parte con ambizione da top centrocampista (e viene pagato sempre molto) e poi segna pochissimo rispetto alle aspettative (solo due reti fin qui).

Davanti due giocatori affermati e un giovane molto deludente. Partiamo dal capocannoniere della scorsa Serie A: era prevedibile il tracollo di Fabio Quagliarella? Non proprio. Tre reti complessive in un girone d'andata, uno dei peggiori come standard realizzativi nella sua intera carriera. I suoi partner nel tridente selezionato si chiamano Lorenzo Insigne e Andrea Pinamonti. Il primo da ottobre in poi ha collezionato una lunga sfilza di brutti voti e non ha portato bonus né al Napoli né ai suoi fantallenatori; il secondo, a segno per altro ad agosto contro la Roma, si é piano piano smarrito, finendo come capo espiatorio del Genoa ultima in classifica. Malissimo.