Fantacalcio, le "dritte" per la 25esima giornata. Chi schierare, chi evitare

Brescia-Napoli (venerdì 21/02 ore 20.45)

Brescia: il rientro di Tonali è una certezza anche per chi lo ha in squadra al fantacalcio. Con Torregrossa out e Ayè squalificato, si può puntare su Balotelli, che potrebbe agire da unico terminale offensivo. In difesa ispira soprattutto Chancellor.



Napoli: Gattuso schiera la miglior formazione possibile, ma martedì c'è il Barcellona in Champions e la circostanza non può non pesare. Motivo per cui Milik, rientrato da poco in gruppo dopo un leggero infortunio, potrebbe partire dalla panchina lasciando spazio a Mertens, tornato in condizione. Può essere conveniente schierare il polacco, ma solo con una riserva di spessore a copertura. Torna Insigne, che scalpita. Rientra anche Allan, ma non è detto che parta titolare. Koulibaly ancora out, rischia di saltare anche il Barça. Dietro convince soprattutto Manolas, ma piace anche Di Lorenzo.

Bologna-Udinese (sabato 22/02 ore 15.00)

Bologna: Mihajlovic, con 9 indisponibili, è in piena emergenza. Per chi ha in squadra diversi felsinei, meglio puntare sugli elementi più in forma: i centrali difensivi Bani e Danilo più il terino giapponese Tomiyasu, e Musa Barrow davanti. Palacio ha avuto fin qui le polveri bagnate, ma tra i colossi della difesa friulana potrebbe trovare varchi. Ci si può scommettere solo in mancanza di meglio. Sempre affidabile Orsolini.



Udinese: De Paul l'unico da schierare sempre e comunque. In attacco meglio Okaka rispetto a Lasagna. Occhio anche a Sema, ottima gamba e Orsolini alto sul suo lato.

Spal-Juventus (Sabato 22/02 ore 18.00)

Spal: Con Di Biagio lo schieramento è divenuto un 4-3-3 in grado di valorizzare soprattutto gli esterni d'attacco. Sempre da schierare Petagna, mentre chi ha in rosa Strefezza ha pescato un vero jolly: è in lista difensori, ma agisce da attaccante esterno insieme a Di Francesco ai lati dello stesso Petagna. Spendibile anche Castro a centrocampo, mezzala dall'inserimento facile.



Juventus: Col ritorno al 4-3-3 Cuadrado diventa un'arma, essendo in lista centrocampisti. Davanti CR7 e Dybala restano certezze, specie con Higuain alle prese con la lombalgia. Prudenza con Ramsey: Sarri lo proporrà per la prima volta nel ruolo di mezzala, probabile serva un po' di rodaggio. Possibile maglia da titolare per Buffon.

Fiorentina-Milan (Sabato 22/02 ore 20.45)

Fiorentina: In attacco sono tutti schierabili: Chiesa e Vlahovic per condizione fisica e mentale, Cutrone per la legge dell'ex (ma coprendosi, non è detto sia titolare). Tornato in buona condizione anche Castrovilli. Milenkovic meglio di Pezzella e Caceres in difesa.



Milan: Con Ibrahimovic e Rebic si va abbastanza sul sicuro. Occhio invece a schierare Calhanoglu: Pioli farà di tutto per recuperarlo e schierarlo dall'inizio, ma urge coprirsi con una riserva. In caso di forfait del turco potrebbe essere l'ultima chance per Paquetà, può valere la pena correre il rischio di schierarlo, se coperti a dovere. Da evitare Calabria. Dall'altro lato Theo Hernandez si mette sempre.

Genoa-Lazio (Domenica 23/02 ore 12.30)

Genoa: Massima cautela con Pandev, reduce da una contusione al ginocchio e lavoro differenziato. Schieratelo solo se adeguatamente coperti da una riserva. Dietro il più affidabile appare Soumaoro. In mezzo dovrebbe recuperare Schone, che non brilla sul piano delle prestazioni ma ha sempre l'arma dei calci piazzati.



Lazio: Immobile una certezza, più probabile Correa che non Caicedo al suo fianco. Luis Alberto va schierato sempre, così come Milinkovic Savic. Prudenza con Jony: Inzaghi ci crede molto, si sta ritagliando spazio sull'out sinistro, ma appare leggerino. Meglio Lazzari a nostro avviso. Acerbi la certezza difensiva.

Atalanta-Sassuolo (Domenica 23/02 ore 15.00)

Atalanta: con l'undici di Gasperini si va quasi sempre sul sicuro, Papu Gomez, Ilicic, Freuler e Hateboer i più in forma. Tuttavia l'Atalanta viene dal turno di Champions League, ed è probabile che qualcuno possa rifiatare. Occhio quindi ad essere sempre ben coperti con le riserve. Zapata non ha giocato a san Siro e può essere un'opzione interessante. Così come Malinovskyi, che potrebbe rilevare proprio uno fra Gomez e Ilicic. Muriel da schierare soloin assenza di alternative.



Sassuolo: Boga e Caputo sono in palla, così come Djuricic. Meno Berardi. In mezzo legittimo puntare su Locatelli, ma il rischio di finire nella centrifuga del centrocampo orobico è alto.

Torino-Parma (Domenica 23/02 ore 15.00)

Torino: in difesa rientra Izzo, una certezza spesso anche a bonus. Attenzione a Simone Verdi: non è da escludere che Longo possa insistere su Edera, meglio coprirsi con una riserva. Ansaldi l'uomo più in forma, davanti con Belotti si sbaglia raramente.



Parma: Rientra Kulusevski, anche se non è certo parta dal 1' minuto. Chi lo ha in squadra lo schieri comunque, magari con una buona riserva dietro. Chi ancora ha Gervinho dopo le vicissitudini invernali può schierarlo, il Parma in trasferta sfrutta il contropiede come nessuno. In mezzo Kurtic ispira più di Hernani e Brugman. Dietro il più affidabile, nonostante marchi Belotti, è Bruno Alves, insidioso anche sui calci piazzati.

Verona-Cagliari (Domenica 23/02 ore 15.00)

Verona: Squadra in condizione eccelsa, praticamente tutti schierabili. Occhio però a chi ha in squadra Pessina: rendimento alto, ma contro il Cagliari potrebbe arretrare la posizione a mezzala rispetto alle ultime uscite in cui agiva quasi da attaccante. Dietro Stepinski ci saranno probabilmente Verre e Zaccagni. Ok anche gli esterni, Faraoni e Lazovic. Dietro ci sentiamo di consigliare Rrahmani, oltre a Kumbulla.



Cagliari: La certezza resta Nainggolan, peraltro reduce da un turno di squalifica. Piede caldo anche per Joao Pedro, peraltro rigorista. Dietro sdi rischia grosso: spendibile giusto Pellegrini, in quanto terzino di spinta.

Roma-Lecce (Domenica 23/02 ore 18.00)

Roma: Partita da Edin Dzeko, e occhio di riguardo anche per Veretout, che in assenza di Kolarov e (forse) Perotti, è rigorista. Periodo di involuzione per Pellegrini, pure beccato dal pubblico: ma noi ci sentiamo di insistere, il bonus è nell'aria.

Lecce: Lapadula è in forma, ma se dobbiamo spendere un nome diciamo Barak: in Salento ha ritrovato gamba ed entusiasmo, ed agirà probabilmente proprio alle spalle del centravanti.

Inter-Sampdoria (Domenica 23/02 ore 20.45)

Inter: Tre nomi su tutti: Skriniar e Brozovic che hanno riposato in coppa, e Christian Eriksen, in gol giovedì e possibile titolare dal 1' minuto. Davanti più Lukaku che Lautaro, nervoso e incline al cartellino forse anche per le voci di mercato. Ma si rinuncia all'argentino solo se si ha di meglio. Difficile rientri Handanovic, chi lo ha in squadra non ci conti.



Sampdoria: squadra in emergenza e 4-4-2 forzato. Ci sentiamo di spendere giusto il nome del sempreverde Quagliarella.