Fantacalcio, le "dritte" per la 26esima giornata. Chi schierare, chi evitare

Lazio-Bologna (Sabato ore 15.00)

Lazio: Acerbi non sarà della partita, dietro il più spendibile ci sembra Luis Felipe. Purché coperti da una riserva, visto che è in ballottaggio con Vavro. Assenti gli esterni titolari, Lazzari può essere una buona scelta. Luis Alberto e Milinkovic Savic sono una garanzia. Immobile ha smaltito l'influenza ed è da schierare. Correa sta meglio di Caicedo.

Bologna: Da evitare i difensori, specie i centrali: affrontare l'attacco laziale in questo periodo è un rischio per chiunque. Rientra Soriano, in ottima condizione prima del leggero infortunio; ci si può scommettere. Affidabile Orsolini. Barrow può essere una buona scelta per la terza punta, in assenza di meglio. Rispetto a settimana scorsa convince meno Palacio.

Luis Alberto e Milinkovic-Savic protagonisti nella Lazio - Serie A 2019-2020Getty Images

Udinese-Fiorentina (Sabato ore 18.00)

Udinese: Sema ha gamba ma non è al 100%, meglio puntare su altro. In emergenza si può scommettere sulla fisicità di Fofana, ma a centrocampo l'unico da schierare sempre è De Paul. Davanti Okaka è più in forma di Lasagna.

Fiorentina: dietro piacciono Lirola, che è in condizione, e Milenkovic, sempre pericoloso sui calci piazzati. A centrocampo le garanzie sono Chiesa e Castrovilli. Davanti sembra possa essere l'occasione per Cutrone, probabilet itolare. Ma occhio a rinunciare con facilità a Vlahovic: in trasferta segna più che in casa.

Napoli-Torino (Sabato ore 20.45)

Napoli: Gattuso proverà a recuperare Mertens fino all'ultimo, ma è preferibile non schierarlo. Chi ha Milik invece non esiti. E attenzione al possibile turnover: Mario Rui, Fabian Ruiz e Callejon potrebbero riposare, meglio non puntarci. Dietro Manolas e Di Lorenzo si fanno preferire agli altri (Koulibaly è ancora fuori). Per il centrocampo ci sentiamo di spendere il nome di Zielinski: ha l'inserimento facile e deve rimettersi in media gol.

Torino: si annuncia una partita muscolare, con Longo orientato a scherare un centrocampo particolarmente pesante. Per questo turno meglio non puntare troppo sui giocatori della linea mediana granata. Dietro rientra Izzo, di certo il più schierabile fra i tre centrali. Davanti Belotti si fa preferire a Zaza, ma solo in assenza di alternative.

Piotr ZielinskiGetty Images

Milan-Genoa (Domenica ore 12.30)

Milan: niente da fare per Donnarumma, giocherà Begovic. Dietro ok Romagnoli, meno gli esterni, che potrebbero soffrire. A centrocampo rientra Calhanoglu e va schierato. Bennacer ha il cartellino facile e non è da bonus, ma è affidabile in termini di media voto. Davanti Rebic per la condizione psico-fisica e Ibrahimovic per la pericolosità anche sui calci piazzati vanno schierati senza indugi.

Genoa: Soumaoro è la rivelazione difensiva, ma in questo turno gli tocca Ibra: meglio evitare. Da schierare sempre, invece, Criscito, rigorista e uomo d'esperienza del Grifone. Poco da scegliere a centrocampo, mentre davanti Pandev potrebbe essere il più insidioso per la retroguardia rossonera. In mancanza d'altro, ci si può scommettere.

Lecce-Atalanta (Domenica ore 15.00)

Lecce: Calderoni ha gamba e buoni voti, spendiamo il suo nome fra i difensori. Mancosu (rigorista) e Barak le due pedine schierabili fra i centrocampisti. Lapadula c'è, se si è in emergenza col terzo attaccante può essere un'opzione.

Atalanta: Ilicic e Zapata in attacco e Gomez a centrocampo si schierano senza se e senza ma. E Muriel potrebbe far male anche a partita in corso. Buona opzione anche Malinovskyi, pure da subentrante. Gli esterni atalantini chiudono l'azione come in nessun'altra squadra, dunque via libera a Gosens e Hateboer.

L'esultanza di Luis Muriel, Atalanta-Verona, Getty ImagesGetty Images

Parma-SPAL (Domenica ore 15.00)

Parma: questa volta Kulusevski dovrebbe rientrare dal 1', e va schierato. A centrocampo piace anche Kurtic. Fra gli attaccanti ok Gervinho per chi lo ha ancora in rosa dopo gennaio, ma l'ivoriano è letale soprattutto in ripartenza: per una partita interna contro la SPAL scommetteremmo maggiormente su Cornelius. Dietro via libera a Bruno Alves, pericoloso sia su punizione che nel gioco aereo.

SPAL: il nuovo corso tecnico non è ancora definito, il che alimenta dubbi. L'unico su cui puntare sempre ad ochi chiusi è Petagna. Castro sta faticando più del previsto, ma in una partita tutta difesa e ripartenze può essere una buona scelta a centrocampo.

Sassuolo-Brescia (Domenica ore 15.00)

Sassuolo: Consigli può essere una buona scelta in porta, così come Ferrrari in difesa. Locatelli il più in palla in mezzo al campo, mentre Boga e Djuricic convincono più dei compagni di reparto fra centrocampo e attacco. Caputo manca da un po' l'appuntamento col gol, e potrebbe essere una buona terza scelta.

Brescia: Chancellor, Tonali, Balotelli, un nome per reparto sempre schierabile tra le rondinelle. Coi ritmi del Sassuolo, meglio evitare le mezze ali Bisoli e Dessena.

Balotelli - Brescia-Cagliari - Serie A 2019/2020 - ImagoImago

Cagliari-Roma (Domenica ore 18.00)

Cagliari: Con Nandez squalificato, intriga l'idea di scommettere su Rog a centrocampo. Oltre al sollito Nainggolan, peraltro un ex della gara. Dietro Pellegrini ha la gamba per farsi preferire ai compagni di reparto, davanti Joao Pedro più di Simeone.

Roma: uomini contati in mezzo al campo per Fonseca: è in dubbio anche Veretout, meglio evitare di schierarlo in una partita che si annuncia agonisticamente viva. dietro Smalling si fa preferire a Fazio, e Kolarov, probabile titolare, va schierato. Davanti ok a Dzeko, fra i trequartisti convincono poco sia Perotti, sia Under, sia Kluivert.

Juventus-Inter (Domenica ore 20.45)

Juventus: Momento complicato, difficile spendere nomi al di là dei tre davanti (Ronaldo, Dybala e Cuadrado che è centrocampista). Higuain schierabile se coperti a dovere con una riserva, Chiellini è probabilmente il nome su cui scommettere in difesa. Difficile puntare sugli altri centrocampisti: Rabiot non carbura, Pjanic è in crisi, Matuidi è soprattutto uomo di rottura.

Inter: Probabilissimo rientro per Handanovic, che insieme a de Vrij è da schierare per quanto concerne il reparto arretrato nerazzurro. A centrocampo ok Brozovic e occhio di riguardo per Young, che ha l'esperienza per questo tipo di gare. Lautaro e Lukaku si mettono sempre. Più prudenza con Eriksen: Conte sta provando a ritagliargli un ruolo da trequartista con la difesa a quattro, ma per Torino è favorito Vecino col collaudato 3-5-2.

BrozovicGetty Images

Sampdoria-Verona (Lunedì ore 20.45)

Sampdoria: Quagliarella è l'unico sampdoriano che schiereremmo senza esitare troppo, nonostante la solidità della retroguardia scaligera. Piace anche Jankto, mentre Gabbiadini deve trovare la continuità che fino ad ora non ha avuto.

Verona: Piacciono entrambi gli esterni, ma Faraoni è in forte dubbio, meglio non rischiarlo. Semaforo verde per i centrali dietro (Rrahmani, Kumbulla, Gunter). Amrabat sempre da ottimo voto, ma se si cerca il bonus meglio Pessina, Verre o Zaccagni.