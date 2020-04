Fase 2 Serie A slitta al 18 maggio? Idea tamponi: per ogni test ai calciatori, 5 donati ai cittadini

Lautaro Martinez in una sessione d'allenamento con i compagni di squadra dell'Inter: maggio sarà il mese della ripresa degli allenemanti in Serie A?

La ripartenza del calcio avverrà ma in maniera soft è questo ciò che è emerso dalle due ore di vertice fra il ministro dello Sport Spadafora e i rappresentanti di Figc e Leghe. L’impressione è che il 4 maggio i calciatori potranno esclusivamente tornare a svolgere allenamenti individuali mentre i ritiri e il lavoro a gruppi potrà cominciare dal 18. Querelle tamponi: la strategia dei club.

La ripartenza del calcio avverrà ma sarà soft. E’ questo ciò che è emerso dopo il vertice fra il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e i rappresentanti del calcio italiano avvenuto ieri. Il ministro non si è voluto esprimere con date, ha apprezzato il lavoro della commissione medica Figc ma ha chiesto altro per poter consultarsi con il Comitato tecnico-scientifico, il ministro della Salute Roberto Speranza e soprattutto per muoversi in armonia con il nuovo dpcm che sarà emanato entro la fine di questa settimana o al massimo la prossima.

4 maggio allenamenti individuali, solo dal 18 lavoro di gruppo?

L’impressione è che il 4 maggio, quando alcune attività potranno tornare al lavoro e l’Italia inizierà la Fase 2, i calciatori potranno esclusivamente tornare a svolgere allenamenti individuali. Per rivedere gli allenamenti a gruppi sul campo bisognerà attendere, salvo sorprese, il 18 maggio. Perché una data così spostata in avanti? Per questioni di sicurezza ma, anche per ragioni meramente politiche che rimandano alla volontà di far ripartire in concerto tutte le attività sportive senza concedere alcuna corsia preferenziale al mondo del pallone e alla Serie A, più nello specifico.

Questa dilatazione dei tempi complicherà un po’ i piani della Figc e della Lega ma, iniziando verosimilmente il 6 giugno, la possibilità di chiudere la stagione senza ricorrere ai ‘famigerati’ playoff, la soluzione che nelle ultime settimane anche la Uefa ha iniziato a sponsorizzare nel caso in cui non si riesca a chiudere la stagione entro il 2 agosto. Insomma, due settimane in più vengono giudicate un compromesso accettabile che consente alle istituzioni, politiche e sportive, di ribadire la propria sovranità e soprattutto di fare chiarezza su due punti fondamentali: l’efficacia dei test sierologici (la validità è attesa entro il 29 aprile) e soprattutto maggiori certezze riguardo alla possibilità di effettuare i tamponi nelle strutture private.

Capitolo tamponi: l’idea dei club per aiutare il paese

Proprio l’impopolarità di dover utilizzare tanti tamponi per esaminare la salute dei calciatori era uno dei punti più delicati e secondo il Corriere dello Sport, la Figc ha rimarcato la volontà da parte dei club di Serie A di acquistarsi autonomamente i tamponi, qualora l’esecutivo non potesse metterli a disposizione del calcio per motivi etici. Il quotidiano romano sottolinea come per ogni esame utilizzato dai calciatori, le società sarebbero disposte a pagarne 5 e donarne al territorio, in modo che a beneficiarne possa essere l'intera ‘cittadinanza’. L’idea dell’acquisto dei tamponi da parte dei club, con successiva donazione di un ingente quantitativo ai rispettivi territori, sembra avere trovato il consenso anche del numero uno dell’AIC Tommasi, che anche ieri ha sottolineato come il calcio non debba passare come la disciplina privilegiata che “ruba” i tamponi alle categorie più bisognose.

