Ferrero: "Basta prenderci in giro, si pensi alla prossima stagione. Gravina? È un genio"

Il presidente della Sampdoria a Radiouno: "Sarò felice di riprendere il campionato quando ci saranno proposte accettabili, non proposte tanto per dare fiato alla bocca. Poi vorrei capire un'altra cosa: come si fa a pretendere di mandare per 30 giorni in ritiro calciatori che hanno già fatto 40 giorni di quarantena? Mica stanno agli arresti domiciliari, mi pare un'idea bislacca".

Come suo solito, Massimo Ferrero non le manda a dire. Intervistato da Radiouno Rai durante la trasmissione 'Un giorno da pecora' in merito alla possibile ripartenza della Serie A, il presidente della Sampdoria esprime le sue idee senza troppi giri di parole e si schiera tra coloro che considerano ormai chiusa la stagione 2019-20.

Meglio rimboccarsi le maniche e ripartire alla grande nella prossima stagione. Stiamo continuando a prenderci in giro finché qualcuno non ci dirà che è uscito un vaccino e allora saremo tutti felici e sereni. Se ad esempio un calciatore contrae il coronavirus, cosa facciamo? Lo mandiamo in quarantena o viene trattato come se fosse semplicemente infortunato?

"No al ritiro di trenta giorni"

Vorrei capire un'altra cosa: come si fa a pretendere di mandare per 30 giorni in ritiro, in un albergo e lontani dalla famiglia, calciatori che hanno già fatto 40 giorni di quarantena? Mica stanno agli arresti domiciliari, mi sembra un'idea bislacca. Sarò felice di riprendere il campionato quando ci daranno delle assicurazioni e faranno delle proposte accettabili, non proposte tanto per dare fiato alla bocca

"La coperta è corta"

Se si inizia bisogna fare due o tre partite a settimana, bisogna giocare ad agosto e dare un po' di vacanza ai ragazzi per poi iniziare il nuovo campionato a ottobre. E gli Europei del prossimo giugno? La coperta è corta. Il protocollo della FIGC? Gravina è un genio, gli mando i miei saluti

