Ferrero e la confessione in Lega: "Ho venduto la Sampdoria per 140 milioni"

" Il club ha un grande valore, non ho intenzione di vendere ma se arriva qualcuno con un'offerta irrinunciabile, valuteremo "

Così Massimo Ferrero parlava, lunedì sera, ai microfoni della stampa presente nella sede di Sky per il sorteggio dei calendari della nuova Serie A. Una risposta diplomatica con cui il patron della Sampdoria ribadiva di essere fiero di ricoprire il ruolo di presidente dei blucerchiati cercando di allontanare le insistenti voci in merito a una cessione del club.

Ferrero con alcuni presidenti di altri club di Serie A presenti in Lega, dove lunedì era prevista un'assemblea sui diritti televisivi, secondo il Secolo XIX si sarebbe lasciato scappare di "avere ormai venduto la Sampdoria". Il numero uno doriano avrebbe reso nota anche la cifra:

" Me ne danno 140 "

La Gazzetta dello Sport ribadisce che il cambio di proprietà è ormai vicino e che nel mese di agosto il gruppo Vialli potrebbe prendere in mano le redini della Sampdoria: i nuovi proprietari starebbero già operando sottotraccia sul mercato per guadagnare tempo. Il quotidiano milanese ipotizza una cifra intorno ai 90 milioni di euro, con Edoardo Garrone garante della gestione Ferrero.

L'attuale patron avrebbe, infine, chiesto dei consigli (tra gli altri anche a Lotito) su eventuali altre possibilità per rientrare in quel mondo del calcio che lo ha letteralmente rapito, forse addirittura più del cinema. E del quale non riesce più a fare a meno. Tramontata l’ipotesi Palermo, nelle ultime ore è in forte crescita la pista Avellino. Intanto, Ferrero dovrà far fronte alla pesante situazione debitoria che coinvolge Eleven Finance, società di famiglia nella quale erano confluiti i cinema rilevati dall'ex Circuito Cecchi Gori.