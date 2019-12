Fiducia a tempo per Leonardo Semplici: squadra in ritiro fino a SPAL-Roma

La sconfitta interna contro il Brescia ha complicato ulteriormente i piani della SPAL, che ora è ultima in classifica con 9 punti e una partita in più rispetto alle Rondinelle che l’hanno scavalcata. La SPAL arriva da due sconfitte consecutive, ma non vince dal 5 ottobre scorso quando arrivò la vittoria casalinga contro il Parma (1-0).

Questa serie di risultati negativa poteva indurre la società a sollevare dall’incarico l’allenatore Leonardo Semplici (alla guida dei ferraresi dal 2014, da quando erano in Lega Pro), ma il club - per ora - ha deciso di concedere una fiducia a tempo al proprio tecnico.

" Siamo consapevoli della situazione allarmante della nostra classifica, ma i punti che abbiamo non ci rappresentano. Abbiamo deciso di continuare con l'attuale allenatore, ma tutti si dovranno assumere maggiori responsabilità. [Davide Vagnati, ds SPAL] "

Proprio in data odierna c'è stato un lungo confronto in sede tra Semplici e i dirigenti della SPAL, con la società che ha deciso di mandare la squadra in ritiro fino a domenica 15 dicembre, giorno in cui i ferraresi affronteranno la Roma all'Olimpico (alle 18:00).