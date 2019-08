La Fifa ha reso noto i nominativi dei 10 candidati al Puskas Award, il prestigioso riconoscimento che ogni anno viene assegnato al calciatore o alla calciatrice che hanno realizzato il gol più bello della stagione. I tifosi hanno tempo fino alla mezzanotte di lunedì 1 settembre per votare la loro rete preferita: rimarrà una rosa ristretta di 3 nomi dalla quale la Fifa eleggerà il vincitore che succederà nell'albo d'oro a Mohamed Salah: l'egiziano la scorsa edizione si impose nettamente su Cristiano Ronaldo. Nell'elenco dei finalisti dell'edizione 2018-19 figura anche un italiano: è Fabio Quagliarella, il cui colpo di tacco contro il Napoli a Marassi il 2 settembre 2018 rientra senza ombra di dubbio tra i gesti tecnici più meritevoli. L'attaccante della Sampdoria è in ottima compagnia: oltre a lui ci sono ad esempio Lionel Messi e Zlatan Ibrahimovic così come il colombiano ex Pescara Juan Fernando Quintero. Nutrita anche la rappresentanza femminile. Ci sono ad esempio Ajara Nchout, premiata per la prodezza in Camerun-Nuova Zelanda ai Mondiali femminili in Francia, ed Amy Rodriguez a segno nella sfida tra Utah Royals e Sky Blue FC valida per la National Women's Soccer League.

L'elenco dei 10 candidati

Matheus Cunha - Bayer Leverkusen-Lipsia (Bundesliga, 6 aprile 2019)

- Bayer Leverkusen-Lipsia (Bundesliga, 6 aprile 2019) Zlatan Ibrahimovic -Toronto FC-Los Angeles Galaxy (MLS, 15 settembre 2018)

-Toronto FC-Los Angeles Galaxy (MLS, 15 settembre 2018) Lionel Messi - Betis Siviglia- Barcellona (Liga, 17 marzo 2019)

- Betis Siviglia- Barcellona (Liga, 17 marzo 2019) Ajara Nchout - Camerun-Nuova Zelanda (Mondiali femminili, 20 giugno 2019)

- Camerun-Nuova Zelanda (Mondiali femminili, 20 giugno 2019) Fabio Quagliarella - Sampdoria-Napoli (Serie A, 2 settembre 2018)

- Sampdoria-Napoli (Serie A, 2 settembre 2018) Juan Fernando Quintero - River Plate-Racing Club (Superliga Argentina, 10 febbraio 2019)

- River Plate-Racing Club (Superliga Argentina, 10 febbraio 2019) Amy Rodriguez - Utah Royals-Sky Blue FC (National Women's Soccer League, 16 giugno 2019)

- Utah Royals-Sky Blue FC (National Women's Soccer League, 16 giugno 2019) Billie Simpson - Sion Swifts Ladies FC-Cliftonville Ladies FC [Women's NIFL Premiership, 9 agosto 2018)

- Sion Swifts Ladies FC-Cliftonville Ladies FC [Women's NIFL Premiership, 9 agosto 2018) Andros Townsend - Manchester City-Crystal Palace (Premier League, 22 dicembre 2018)

- Manchester City-Crystal Palace (Premier League, 22 dicembre 2018) Daniel Zsori - Debrecen-Ferencvaros [Nemzeti Bajnoskag I, 16 febbraio 2019)