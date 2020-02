3 gennaio 1993. Più di 27 anni fa. A tanto risaliva l'ultima vittoria dell'Atalanta in casa della Fiorentina. Fino a oggi, quando gli uomini di Gasperini espugnano il Franchi "vendicando" l'estromissione dalla Coppa Italia proprio per mano dei viola. Un 2-1 in rimonta, firmato nella ripresa da Zapata e dal neo entrato Malinovskyi (papera abbastanza clamorosa di Dragowski) dopo che nel primo tempo Chiesa aveva illuso i padroni di casa. Iachini perde la seconda di fila sulla panchina della Fiorentina, la prima al Franchi. Gasperini, invece, esce dal campo con sorriso largo così, ricordando la famosa querelle di un mese fa con i sostenitori avversari. E ora, almeno per un'altra settimana, dormirà nuovamente con un piede in Champions League. Con la possibilità, nello scontro diretto di sabato prossimo, di staccare di sei punti la Roma.

Il tabellino

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi (85' Badelj), Pulgar (79' Sottil), Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone (46' Vlahovic). All. Iachini

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, Pasalic (64' Malinovskyi), Freuler, Gosens; Gomez (90' Tameze); Ilicic, Zapata. All. Gasperini

Arbitro: Maurizio Mariani di Roma

Gol: 32' Chiesa (F), 49' Zapata (A), 72' Malinovskyi (A)

Assist:

Ammoniti: Castrovilli, Zapata, Gollini, Vlahovic

Note: -

La cronaca in 6 momenti chiave

13' – Doppia parata di Dragowski, prima su un tiro-cross di destro di Ilicic e poi sul successivo tap-in di Castagne. Atalanta pericolosissima.

19' – Pasalic, servito all'indietro da Castagne, sbaglia un rigore in movimento all'altezza del dischetto appoggiando a lato.

26' – Cutrone viene servito da Chiesa e si presenta davanti a Gollini, che respinge il tentativo ravvicinato dell'avversario.

32' – GOL DELLA FIORENTINA. Chiesa riprende un pallone vagante ai 20 metri e, di controbalzo, supera un Gollini forse non attentissimo. 1-0.

49' – GOL DELL'ATALANTA. Ilicic imbuca per Gomez, Dragowski ci mette una pezza e Duvan Zapata mette in rete a porta semi-vuota. 1-1.

Papu Gomez, Zapata - Fiorentina-Atalanta - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

63' - Vlahovic sterza in area su Toloi e calcia con il destro: bravo Gollini a non farsi sorprendere e a respingere.

72' – GOL DELL'ATALANTA. Sinistro a sorpresa del neo entrato Malinovskyi, che beffa un colpevole Dragowski e infila la palla nell'angolino basso. 1-2 e rimonta completata.

MVP

Ilicic. Non segna, ma ogni volta che tocca palla crea il panico nella difesa della Fiorentina. Proprio lui, con un'imbucata deliziosa, avvia l'azione del pareggio.

Fantacalcio

Promosso – Chiesa. Si batte in tutti i modi e, nonostante il ko, esce dal campo con un virtuale applauso. Il suo gol è illusorio, ma importante per il morale.

Bocciato – Dragowski. Troppo grave, troppo goffo il mancato intervento su Malinovskyi per passare inosservato. Un infortunio che costa la sconfitta.

Il momento social del match