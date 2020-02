Fiorentina-Atalanta: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone. All. Iachini

Indisponibili: Ribery, Kouamé, Duncan, Caceres

Squalificati:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

Indisponibili:

Squalificati: De Roon

Statistiche Opta

Dalla stagione 2016/17 in avanti Fiorentina e Atalanta hanno pareggiato cinque incontri su sette: nel periodo nessuna sfida di Serie A ha visto più segni X (cinque anche tra Fiorentina e Genoa, ma in otto partite).

La Fiorentina è imbattuta da 18 partite casalinghe di Serie A contro l’Atalanta (11V, 7N): la Viola ha una striscia aperta di imbattibilità interna più lunga solo con Genoa e Torino tra le squadre attualmente nella competizione, l’Atalanta ha invece ha una serie di gare esterne senza successi più duratura solo contro la Juventus.

Dopo una serie di tre successi consecutivi tra settembre e inizio ottobre, la Fiorentina ha conquistato i tre punti solamente in tre delle successive 15 gare di Serie A (5N, 7P) - nel secondo periodo solo le ultime quattro squadre in classifica hanno conquistato meno successi dei viola (due).

Grazie a un successo per 1-0 e a un pareggio a reti inviolate, la Fiorentina non ha subito gol nelle ultime due gare interne di campionato: i viola non ottengono tre clean sheet interne di fila da settembre 2018, quando la terza arrivò proprio contro l’Atalanta.

L’Atalanta ha vinto tre delle ultime sette partite di campionato (2N, 2P), ma tutti i successi sono arrivati con almeno cinque gol di scarto - sono quattro le vittorie così ampie nella Serie A 2019/20, i bergamaschi non ne avevano mai conquistate più di due in una singola stagione.

In questa stagione l’Atalanta ha ottenuto 22 punti in 11 trasferte; non ne aveva mai raccolti più di 18 a questo punto del campionato (nel 2000/01 il precedente record) e in generale a fine anno la media punti esterna più alta è stata 1.8 nel 2018/19.

Da una parte l’Atalanta ha segnato più di ogni altra squadra da fuori area in questa Serie A (11), dall’altra nessuna ha fatto peggio della Fiorentina (due).

Solo il Manchester City (496) ha effettuato più tiri dell’Atalanta (450) nei maggiori cinque campionati europei stagionali.

Nonostante abbia effettuato la metà dei tiri nello specchio rispetto a Federico Chiesa (13 v 26), Dusan Vlahovic rimane il miglior marcatore della Fiorentina in questo campionato: quattro gol per il giovane viola, tre dei quali contro squadre nelle prime sei posizioni in classifica.

Passato in viola per il fantasista dell’Atalanta Josip Ilicic, che ha giocato 105 partite di Serie A con la Fiorentina, segnando 29 gol; in questo campionato ha già superato la sua miglior stagione a livello realizzativo, che era stata la 2015/16 proprio in viola (14 v 13).