Quattro squadre in quattro semestri. Non è il titolo di una commedia americana: è la storia recente di Kevin-Prince Boateng, che lascia la Fiorentina dopo mezza stagione e diventa ufficialmente un nuovo giocatore del Besiktas, che lo ha acquisito in prestito. Dopo Germania, Inghilterra, Italia e Spagna, c'è dunque la Turchia nel futuro dell'ex rossonero.

Il comunicato della Fiorentina

" ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Prince Boateng al Beşiktaş Jimnastik Kulübü. "

Trasferimento completato... un minuto prima del gong

La curiosità è che, nel pomeriggio, l'affare ha rischiato seriamente di saltare: la Fiorentina ha inviato il TMS (Transfer Matching System), documento necessario per i trasferimenti internazionali, alle... 15.59. Ovvero un minuto esatto prima del limite previsto dalle regole della Süper Lig turca. L'ufficialità, invece, è arrivata in tarda serata. Scampato il pericolo di veder sfumare un'operazione impostata nelle ultime ore, Boateng si metterà ora a disposizione di Sergen Yalçın, tornato da qualche giorno per rimpiazzare Abdullah Avci. L'obiettivo: migliorare l'attuale settimo posto dei bianconeri in campionato, a 11 punti di distanza dalla capolista Sivasspor.