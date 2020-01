Patrick Cutrone c'è. È lui l'attaccante che la Fiorentina regala a Beppe Iachini al mercato di gennaio per sopperire all'assenza per infortunio di Ribery, ai guai fisici di Chiesa e allo scarso rendimento di Boateng. E sarà dunque lui, l'ex rossonero, che appena sei mesi fa aveva lasciato il Milan per approdare al Wolverhampton, a guidare l'attacco viola nella seconda parte della stagione.

La formula: prestito con obbligo di riscatto

Secondo 'Sky', i due club hanno finalmente trovato un accordo che andavano cercando già da qualche settimana. Cutrone arriverà alla Fiorentina in prestito per un anno e mezzo, con obbligo di riscatto a partire dall'estate 2021, e questa sera o al massimo domani arriverà in città. Ha superato la concorrenza di Simone Zaza, pure lui accostato ai viola ma sempre trattato come seconda scelta: la prima era proprio l'ex milanista, che, dunque, a brevissimo diventerà ufficialmente il primo colpo invernale di Commisso e Pradé. Non è finita qui: il ds proverà ora a irrobustire la rosa con un altro centrocampista e un altro difensore. Obiettivo: migliorare una classifica che, in questo momento, vede Chiesa e compagni mestamente al quindicesimo posto.

Rinascimento fiorentino

Tatticamente, l'arrivo di Cutrone consentirà a Iachini di avere in rosa una valida alternativa a Vlahovic, talentuosissimo ma ancora acerbo. E magari, in particolare una volta che Ribery sarà guarito dal proprio infortunio, di impostare la Fiorentina su un 4-3-3, il modulo con cui originariamente era stata pensata la squadra di Vincenzo Montella. L'ex allenatore del Milan, invece, aveva rapidamente virato su un 3-5-2 con Chiesa e il francese, due esterni, a far coppia in attacco. Per l'ex rossonero, arrivato al Wolverhampton tra squilli di trombe tanto da prendersi la maglia numero 10, sarà l'occasione di riscattare una pessima prima parte di stagione: appena tre presenze da titolare in Premier League, con altrettante reti messe a segno tra campionato e coppe. L'ultima a inizio dicembre, nel 2-0 interno al West Ham. Il suo rinascimento fiorentino può cominciare.