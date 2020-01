Un Dragowski stellare nega al Genoa la vittoria e salva la Fiorentina: al Franchi finisce 0-0 e, per quanto visto sul terreno di gioco, il risultato sta stretto alla squadra allenata da Davide Nicola che ai punti avrebbe meritato di più. Determinante il portiere viola che, oltre a respingere un rigore a Criscito nel primo tempo, si erge a protagonista assoluto anche nel finale quando compie almeno altre due parate miracolose. Il pareggio consente al Genoa di agganciare Spal e Brescia a quota 15 punti all'ultimo posto in classifica. Quarto risultato utile consecutivo in campionato per la Fiorentina targata Iachini.

Il tabellino

Fiorentina-Genoa 0-0

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli (65' Eysseric), Venuti (82' Maxi Olivera); Chiesa, Cutrone (59' Vlahovic). All.: Iachini.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Behrami (90' Jagiello), Schone, Sturaro, Barreca; Pandev (62' Sanabria), Favilli (70' Pinamonti). All.: Nicola.

Arbitro: Daniele Orsato di Schio.

Ammoniti: Pezzella, Milenkovic, Venuti, Caceres (F), Schone, Favilli, Sturaro (G).

Note - Recupero 1'+6'. Al 15' Dragowski (F) ha parato un rigore a Criscito (G).

La cronaca in 10 momenti chiave

8' OCCASIONE FIORENTINA! Venuti dalla sinistra, cross basso per la deviazione di Cutrone, sul secondo palo irrompe Lirola che non ci arriva per un soffio.

9' TRAVERSA DI MILENKOVIC! Corner dalla destra di Pulgar e grande stacco a centro area del difensore: pallone che si stampa sulla traversa.

54' CUTRONE SPARA A LATO! Lirola dentro per Benassi, sponda intelligente per Cutrone che può calciare al volo di destro in piena area: diagonale potente ma impreciso, palla che finisce sul fondo.

15' DRAGOWSKI PARA IL RIGORE A CRISCITO! Pezzella stende Favilli in piena area, Orsato non ha dubbi e concede il penalty al Genoa. Dal dischetto sinistro centrale di Criscito, Dragowski rimane fermo e respinge con i piedi.

65' CASTROVILLI DEVE USCIRE Forse un capogiro per il centrocampista della Fiorentina che si accascia all'improvviso e viene sostituito da Iachini.

71' CHE BORDATA DI EYSSERIC! Gran sinistro dalla distanza del centrocampista, Perin respinge con i pugni. L'azione prosegue ed è ancora Eysseric a calciare: stavolta è Behrami in scivolata a mettere in corner.

79' PERIN DICE NO A CHIESA! Grande spunto in velocità dell'attaccante viola che entra in area e calcia col destro: pallone deviato da Romero, Perin vola e riesce a deviare in corner.

84' MILENKOVIC RISCHIA UN CLAMOROSO AUTOGOL! Traversone basso dalla destra di Ghiglione, Milenkovic svirgola e Dragowski respinge d'istinto in corner.

85' ANCORA DRAGOWSKI! Sugli sviluppi del corner perfetto cross di Schone a centro area, incornata da due passi di Biraschi e il portiere viola alza in corner con un grande riflesso.

89' DRAGOWSKI MIRACOLOSO SU PINAMONTI! Lanciato da Sturaro, l'attaccante del Genoa si presenta a tu per tu con il portiere viola che è bravissimo a chiudergli lo specchio e a mettere in corner con un piede.