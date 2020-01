Fiorentina-Genoa: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Ranieri; Chiesa, Cutrone. All. Iachini

Squalificati: Dalbert

Indisponibili: Ribery

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Behrami, Schone, Sturaro, Barreca; Pandev, Sanabria. All. Nicola

Squalificati: Cassata

Indisponibili: Lerager, Kouamé, C. Zapata

Statistiche Opta

Il Genoa ha vinto la gara di andata contro la Fiorentina e potrebbe ottenere due successi contro la Viola nello stesso campionato per la seconda volta nella sua storia (dopo il 1937/38).

Dal 2017/18 ben tre sfide di Serie A tra Fiorentina e Genoa sono terminate a reti inviolate, più di qualsiasi altra sfida nella competizione.

In Serie A la Fiorentina ha perso solo una delle ultime 42 partite interne contro il Genoa (27V, 14N), 1-2 nel marzo 1977 - 21 sfide in casa senza sconfitte da allora.

Fiorentina senza gol subiti nelle ultime due partite di campionato: l’ultima volta in cui la Viola è arrivata a tre di fila risale all’aprile 2018, quando raggiunse addirittura quota quattro.

Il Genoa non vince fuori casa dal 28 gennaio 2019, quando superò con un punteggio di 3-1 l’Empoli: da allora 19 trasferte con soli nove punti guadagnati, frutto di nove pareggi e 10 sconfitte.

Quello di questa stagione è il Genoa più vulnerabile dopo 20 partite di Serie A: 41 gol subiti per i rossoblù, come nelle stagioni 1942/43 e 1957/58.

Due vittorie e un pareggio per Giuseppe Iachini sulla panchina della Fiorentina in Serie A: l'ultimo tecnico a rimanere imbattuto nelle prime quattro gare con la Viola è stato Cesare Prandelli all'inizio della stagione 2005/06.

Il giovane Dusan Vlahovic è il miglior marcatore della Fiorentina in questa Serie A (quattro gol): risale al 1990/91 l'ultima stagione in cui la Viola non aveva giocatori con almeno cinque reti all'attivo dopo 20 partite di Serie A (Kubik, Fuser e Orlando a quattro).

Federico Chiesa della Fiorentina ha trovato il gol nell'ultima partita di Serie A, contro il Napoli: solo nel gennaio 2017 ha segnato per due presenze di fila, la seconda proprio contro il Genoa al Franchi.

Con cinque reti Goran Pandev ha già superato il bottino di gol registrato nello scorso campionato (quattro) - l'attaccante del Genoa non va a bersaglio contro la Fiorentina da 14 sfide di Serie A, solo contro il Bologna soffre un digiuno più lungo (16).