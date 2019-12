Fiorentina: il candidato principale per la sostituzione di Montella è Beppe Iachini

Secondo Sky Sport il principale candidato per la sua successione di Vincenzo Montella - esonerato in mattinata dalla società viola - sulla panchina della Fiorentina sarebbe Beppe Iachini, ex centrocampista della squadra toscana peraltro.

Più defilati Gigi Di Biagio e Luciano Spalletti, al momento nulla più che suggestioni (così come Ballardini e Prandelli): l’ex allenatore di Empoli, Sassuolo, Udinese e Palermo è dunque l’’aggiustatore’ designato per portare la Viola in acque tranquille. O quantomeno provarci!