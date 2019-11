Fiorentina, incontro tra Commisso ed Enrico Chiesa: si discute il futuro di Federico

A Firenze il caso Federico Chiesa è esploso in maniera fragorosa e rischia di avere conseguenze molto pesanti sul prosieguo della stagione della Fiorentina. Questa potrebbe essere una giornata decisiva, come riportano Sky Sport e calciomercato.com. Il patron viola Rocco Commisso non può più ignorare la situazione, dopo le voci sul ragazzo e il malcontento per la mancata cessione estiva alla Juventus. Il rifiuto al prolungamento di contratto proposto dalla Fiorentina ha scatenato le indiscrezioni sulla prossima stagione, con la Juventus favorita sull'Inter. La base di partenza è 70 milioni di euro.

Nasce da qui l'incontro che si sta svolgendo in questi minuti tra Commisso e il padre di Chiesa, Enrico, nell'albergo cittadino che ospita il patron del club toscano. Una mossa per provare a ricomporre la frattura che si sta venendo a creare in questi giorni tra le parti e per definire una strategia in vista dei prossimi mesi. Al summit sono presenti anche il vicepresidente Joe Barone e il ds Daniele Pradé.