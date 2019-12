Fiorentina-Inter in Diretta Tv e Live Streaming

Le probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Badelj, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. Montella

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

Arbitro: Maurizio Mariani

Fiorentina-Inter: dove vederla in tv e in Live-Straming

La partita tra Fiorentina e Inter sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 1, canale 201, Sky Sport Serie A, canale 202 del satellite, e Sky Calcio 1 (canale 251). Il Live-Streaming sarà disponibile su Sky Go. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

Ultimi 5 risultati Fiorentina

Torino-Fiorentina 2-1

Fiorentina-Cittadella 2-0

Fiorentina-Lecce 0-1

Verona-Fiorentina 1-0

Cagliari-Fiorentina 5-2

Ultimi 5 risultati Inter

Inter-Barcellona 1-2

Inter-Roma 0-0

Inter-SPAL 2-1

Slavia Praga-Inter 1-3

Torino-Inter 0-3

Fiorentina-Inter: informazioni

16a giornata | Serie A

Data, orario e luogo: domenica 15 dicembre, ore 20.45 | Stadio Artemio Franchi, Firenze