Finisce senza reti la supersfida tra Fiorentina e Juventus al Franchi ed è un risultato che sta stretto ai viola: la squadra di Montella sfodera una prestazione coraggiosa e mette alle corde i bianconeri, apparsi decisamente sottotono in troppi suoi uomini chiave (Ronaldo su tutti) e costretti a fare i conti con gli infortuni muscolari di Douglas Costa e Pjanic, entrambi sostituiti nel primo tempo. Alla Fiorentina rimane il rammarico di non essere riuscita a sfruttare le tante occasioni da gol create, Sarri invece dovrà capire i motivi del brusco passo indietro a livello di gioco rispetto a quanto si era visto prima della sosta allo Stadium contro il Napoli.

Il tabellino

Fiorentina-Juventus 0-0

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella (83' Ceccherini), Caceres; Lirola, Castrovilli (89' Zurkowski), Badelj, Pulgar, Dalbert; Ribery (69' Boateng), Chiesa. All.: Montella.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo (62' Cuadrado), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic (44' Bentancur), Matuidi; Douglas Costa (8' Bernardeschi), Higuain, Cristiano Ronaldo. All.: Sarri.

Arbitro: Massimiliano Irrati di Pistoia.

Ammoniti: Caceres, Chiesa, Castrovilli (F), Pjanic, De Ligt, Bentancur (J).

Note: Recupero 3'+4'.

La cronaca in 10 momenti chiave

8' DOUGLAS COSTA SI FA MALE E DEVE USCIRE Problemi al flessore della coscia destra per il brasiliano: al suo posto entra Bernardeschi.

15' CHE RISCHIO PER LA JUVENTUS! Szczesny rinvia con troppa superficialità e colpisce in pieno Chiesa: c'è un rimpallo e il pallone finisce incredibilmente alto sopra la traversa!

16' SVARIONE DI DE LIGT! Sciagurato passaggio in orizzontale del difensore olandese in piena area: il pallone va verso Ribery, anticipato in extremis da Szczesny che si salva in calcio d'angolo.

19' MATUIDI AL TIRO! Il centrocampista francese carica il sinistro dalla distanza dopo una respinta con i pugni di Dragowski: reattivo il portiere della Fiorentina che respinge con i pugni.

31' CHE OCCASIONE PER CHIESA! Ribery allarga sulla sinistra per Castrovilli, cross basso immediato a centro area dove Chiesa manca incredibilmente la deviazione, alle sue spalle c'è Pezzella che non si aspettava l'errore del compagno: pallone che gli carambola addosso e finisce sul fondo!

41' DALBERT A UN PASSO DAL GOL! Colpo di testa a botta sicura del terzino sinistro su pennellata di Ribery: conclusione sporca che forse sarebbe finita sull'esterno della rete, Szczesny si salva in corner per evitare guai.

43' PJANIC COSTRETTO A USCIRE! Guaio muscolare anche per il centrocampista bosniaco, lo stesso che ha messo ko Douglas Costa. Al suo posto Sarri inserisce Bentancur.

53' DOPPIA OCCASIONE FIORENTINA! Lirola da destra pesca Dalbert tutto solo in area di rigore dall'altra parte: stop di petto e conclusione di sinistro, Szczesny si distende e respinge. L'azione prosegue, Castrovilli serve al limite Badelj il cui destro termina alto di poco.

54' LISCIO DI CASTROVILLI! Chiesa dalla destra mette un pallone perfetto al limite per l'inserimento del centrocampista che tenta la deviazione di prima intenzione con il sinistro senza trovare l'impatto col pallone.

74' OCCASIONISSIMA PER LA JUVE! Geniale tocco in profondità di Higuain per Khedira, tutto solo davanti a Dragowski: tocco in mezzo a cercare Ronaldo, anticipato in extremis da un provvidenziale recupero di Pezzella.

Franck Ribery e Douglas Costa - Fiorentina-Juventus Serie A 2019-20Getty Images

MVP

Franck RIBERY 7 - Alla sua prima partita da titolare in Serie A conquista i tifosi della Fiorentina con una prestazione notevole. Col pallone tra i piedi fa quello che vuole, tiene in costante apprensione la difesa della Juventus e prima di uscire, stremato, si rende protagonista di uno straordinario recupero difensivo su Ronaldo lanciato verso l'area di rigore. Chapeau.

Fantacalcio

Promosso - Gaetano CASTROVILLI 7 - Lucidità, coraggio e spensieratezza nelle giocate e personalità. Più di così non si può chiedere a un giocatore che assaggia per la prima volta il palcoscenico della Serie A. Peccato per l'occasione da rete fallita a inizio ripresa con un piatto sinistro sbucciato: ma non era una conclusione facile.

Bocciato - Cristiano RONALDO 5 - Stavolta CR7 delude senza troppi giri di parole. Spara subito una punizione sulla barriera e si capisce che per lui non è giornata. Nella ripresa ha un ottimo pallone sul destro ma lo spreca malamente con un rasoterra debole e centrale. E nel finale si addormenta facendosi soffiare il pallone da Ribery.

Le pagelle

