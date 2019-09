Fiorentina-Juventus: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella Ger., Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Chiesa, Boateng, Ribery. All. Montella

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Benassi, Rasmussen

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Indisponibili: Pjaca, Chiellini, Perin, De Sciglio

Squalificati: nessuno

Statistiche Opta

La Fiorentina ha perso 77 delle 160 sfide con la Juventus in Serie A (33V, 50N): quella bianconera è la squadra che ha battuto più volte la Viola nel massimo campionato.

La Fiorentina ha perso le ultime due partite interne di Serie A con la Juventus: solo una volta la Viola ha raggiunto le tre sconfitte casalinghe consecutive con i bianconeri nel massimo campionato, nel 1952.

La Fiorentina non ha ottenuto nemmeno un successo nelle ultime 16 gare di Serie A (6N, 10P): la Viola non fa peggio dal 1970/71 quando arrivò a quota 17.

La Fiorentina non vince da 12 partite interne in Serie A, già record negativo per i viola: l’ultima squadra a raggiungere 13 gare casalinghe senza successi nel massimo campionato è stata il Frosinone, arrivato a quota 18.

La Juventus ha vinto nelle prime due giornate di questo campionato, nelle ultime tre stagioni ha sempre vinto tutte le prime tre partite: nessuna squadra aveva disputato tre stagioni vincendo tutte le prime tre giornate, i bianconeri potrebbero raggiungere quota quattro.

La Juventus non ha vinto nessuna delle ultime tre trasferte di campionato dopo la sosta per le Nazionali (due pareggi e una sconfitta). L’ultima trasferta post Nazionali che i bianconeri hanno giocato a Firenze è datata 2013: 4-2 per la Fiorentina.

Fiorentina (43) e Juventus (41) sono due delle tre squadre con più dribbling tentati in questo campionato (la Roma a quota 42): nello scorso campionato la Juventus aveva una media di 18.8 a partita, la Fiorentina 17.5.

Il nuovo acquisto della Fiorentina Franck Ribéry non ha mai perso contro la Juventus, con tre successi e due pareggi in cinque sfide di Champions League – quella bianconera è la squadra contro cui ha giocato più partite senza mai perdere nella massima competizione Europea. In queste gare tuttavia non ha realizzato nemmeno una rete.

L’esterno della Fiorentina Federico Chiesa ha tentato 13 conclusioni, più di ogni altro giocatore in questo campionato, senza realizzare nemmeno una rete: nella scorsa Serie A aveva trovato il gol con il tentativo numero sei.

In 11 sfide di Serie A contro la Fiorentina, l’attaccante della Juventus Gonzalo Higuaín ha preso parte a nove reti, grazie a sei gol e tre assist: solo contro l’Udinese ha collezionato più passaggi vincenti nel massimo campionato (quattro).