È tutto pronto per il debutto ufficiale di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Il tecnico bianconero, che ha saltato le prime 2 partite di campionato contro Parma e Napoli, sarà regolarmente in panchina sabato pomeriggio alle 15 all'Artemio Franchi nel match contro la Fiorentina. È stato il club, in un comunicato apparso sul sito e sui profili social, a ufficializzare una notizia che in realtà era ampiamente prevista. La presenza di Sarri a Firenze si deduce implicitamente dal testo della nota nella quale si anticipa che l'allenatore interverrà personalmente nella consueta conferenza stampa della vigilia. Nelle prime 2 giornate era stato il vice Giovanni Martusciello a prendere il suo posto prima davanti ai cronisti e successivamente in panchina.

Il comunicato della Juventus

" La Juve sta per tornare a giocare in campionato. Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, i bianconeri proseguono la preparazione alla sfida di sabato alle 15 al Franchi contro la Fiorentina. Il gruppo, a soli due giorni dalla partita, ha lavorato questo pomeriggio in campo: dopo l'attivazione fisica e il torello, attenzione particolare dedicata alla tattica e ai calci piazzati. Domani sarà rifinitura, partenza per Firenze e conferenza stampa della vigilia, la prima di Mister Sarri dallinizio del campionato: appuntamento alle 12.30 "