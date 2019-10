Fiorentina-Lazio: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery. All. Montella

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Rasmussen

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Berisha

Statistiche Opta

La Fiorentina ha subito gol in tutte le ultime 11 sfide contro la Lazio in Serie A: in questo parziale i Viola hanno perso sette gare (2V, 2N).

Solo due delle ultime 17 sfide tra Fiorentina e Lazio giocate al Franchi sono terminate in pareggio, inclusa la più recente dello scorso campionato (1-1).

Dopo aver ottenuto il successo solo in una delle precedenti 17 gare interne in Serie A (10N, 6P), la Fiorentina ha vinto le ultime due di fila.

La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due gare di campionato: l’ultima volta che i Viola hanno ottenuto più clean sheet consecutivi in Serie A era aprile 2018 (quattro).

Solo tre vittorie per la Lazio in questo campionato: non ne otteneva così poche nei primi otto turni di Serie A dal 2013/14, quando chiuse alla fine al nono posto.

La Lazio non vince da tre trasferte consecutive in Serie A (1N, 2P): la squadra biancoceleste non fa peggio da marzo 2016, quando ottenne sei pareggi di fila.

Ben sette delle 12 reti della Fiorentina in questa Serie A sono arrivate su palla inattiva: il 58%, la percentuale più alta nel torneo in corso.

Il difensore della Fiorentina Martín Cáceres – 10 presenze con la Lazio in campionato nel 2018 – ha segnato il suo primo gol in Serie A contro i biancocelesti (nel settembre 2009, con la Juve, al suo esordio nella competizione); la sua ultima marcatura nel torneo è stata ad aprile, al Franchi con la maglia della Lazio, contro la Fiorentina.

Con la doppietta nell’ultimo match contro l’Atalanta, Ciro Immobile (76 gol) è diventato il 5° miglior marcatore nella storia della Lazio in Serie A, portandosi a una sola rete da Giorgio Chinaglia (77).

L’unica doppietta esterna di Luis Alberto in Serie A con la maglia della Lazio è arrivata proprio allo Stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina, nell’aprile 2018.