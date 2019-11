Lecce corsaro al "Franchi": 1-0 grazie alla rete al 50' dell'ex Pro Vercelli ed Entella Andrea La Mantia. E' crisi per la Fiorentina senza Federico Chiesa (infortunato), alla terza sconfitta consecutiva e ormai bloccata a quota 16 punti. Come se non bastasse, c'è apprensione anche per la situazione di Franck Ribéry, uscito dolorante alla caviglia (sospetta distorsione) alla fine del primo tempo dopo un contrasto con Tachtsidis. Pessimo 70° compleanno per patron Rocco Commisso, presente per l'occasione allo stadio, come sempre osannato dai tifosi. Che acclamano anche l'ex Fabio Liverani, abile a strappare un successo fondamentale nella corsa salvezza del suo Lecce, ora a -2 proprio dai viola.

Il tabellino

FIORENTINA-LECCE 0-1

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola (55' Ghezzal), Pulgar, Badelj (72' Pedro), Castrovilli, Dalbert; Ribéry (46' Boateng), Vlahovic. All.: Montella.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; Farias (57' Babacar), La Mantia (78' Vera). All.: Liverani.

Arbitro: Marco Piccinini di Forlì.

Gol: 50' La Mantia (L).

Assist: Shakhov (L, 0-1).

Note - Recupero: 2+4. Ammoniti: Rispoli, Petriccione, Castrovilli, Rossettini.

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

4' - MILENKOVIC! Rasoterra destro insidiosissimo: un tiro a incrociare che costringe Gabriel ad allungarsi e a deviare in calcio d'angolo a mano aperta.

11' - LIROLA! Finta e contro finta su Calderoni e tiro-cross basso che sfiora la deviazione di Vlahovic e il palo: viola ancora vicini al vantaggio.

13' - ANCORA VLAHOVIC! La deviazione da due passi, su passaggio dalla destra di Lirola e velo di Ribery, finisce in braccio a Gabriel.

42' - PUNIZIONE PER IL LECCE! Tiro-cross a giro di Petriccione che, col destro, impegna Dragowski alla respinta.

45' - RIBERY SI FA MALE ALLA CAVIGLIA ed è costretto a dare forfait a fine primo tempo dopo un contrasto a centrocampo con Tachtsidis. Sospetta distorsione: il suo posto viene preso da Boateng.

Fiorentina-Lecce, Serie A 2019-2020: Franck Ribéry (Fiorentina) (Getty Images)Getty Images

50' - GOL DEL LECCE CON LA MANTIA! L'ex Pro Vercelli insacca di testa in tuffo, a porta vuota: Farias manda in area Shakhov che, dalla sinistra, mette in mezzo un pallone che taglia fuori Dragowski e permette a La Mantia di insaccare agevolmente: 0-1!

Fiorentina-Lecce, Serie A 2019-2020: Andrea La Mantia esulta dopo aver portato in vantaggio il Lecce (Getty Images)Getty Images

52' - MIRACOLO DI GABRIEL! Un altro tuffo di testa nei pressi dell'area piccola, questa volta di Vlahovic su pallone proveniente dalla sinistra: grandissimo intervento del portiere brasiliano.

54' - ALTRO GRANDE INTERVENTO DI GABRIEL! Sinistro a incrociare di Vlahovic su suggerimento di Boateng: parata in calcio d'angolo.

55' - MILENKOVIC! Il difensore serbo dei viola gira di testa un pallone proveniente da calcio d'angolo di Pulgar: palla larga di pochissimo.

71' - ENNESIMA OCCASIONE SPRECATA DA VLAHOVIC! Rasoterra al centro, dalla sinistra, per il giovane attaccante viola che, col mancino, da ottima posizione, gira alto sopra la traversa.

89' - INCREDIBILE CHANCE GETTATA ALLE ORTICHE DA BABACAR! Il grande ex di turno, subentrato al 57' a Farias, scatta in contropiede ma, tutto solo davanti a Dragowski, calcia tra le braccia del portiere viola.

MVP

Lucioni. L'ex Benevento è il grande protagonista della difesa del Lecce. Gli scontri generazionali, siano essi con Vlahovic o con Pedro, non lo spaventano: una vecchia volpe che chiude ogni boccaporto.

Fiorentina-Lecce, Serie A 2019-2020: da sinistra, Dusan Vlahovic (Fiorentina) e Fabio Lucioni (Lecce) (Getty Images)Getty Images

Fantacalcio

Promosso: La Mantia. Sbuca da sottoterra per realizzare il gol-vittoria. In generale, tiene in piedi un intero reparto, corre tantissimo fino a uscire dal campo, esausto, per lasciare spazio al terzino colombiano Brayan Vera. Man of the match.

Bocciato: Vlahovic. si mangia l'inverosimile davanti allo specchio, collezionando occasioni sprecate. Se la Fiorentina esce con le ossa rotte dalla sfida col Lecce, in gran parte è colpa sua.

