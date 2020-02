A Firenze, quella del Milan è la notte dei rimpianti. Il rimpianto di un ingresso in zona europea, ancorché momentaneo e legato alle partite di domani, solo rimandato. E soprattutto il rimpianto di un 1-1 che sa tanto di sconfitta, per com'è arrivato: a 5 minuti dalla fine e con i rossoneri in vantaggio sia di un gol che di uomo. Rebic illude la formazione dell'applauditissimo ex Pioli, che già si era vista togliere dalla VAR il teorico 0-1 di Ibrahimovic, e Dalbert viene espulso a mezz'ora dalla fine. Eppure, invece di amministrare la gara, il Milan subisce inaspettatamente il ritorno della Fiorentina e rimedia il pareggio di Pulgar a 5 minuti dalla fine. Un pari polemico, contestato, nato da un più che dubbio fallo in area di Romagnoli sull'altro ex (ma sulla sponda opposta) Cutrone. Insomma, VAR protagonista anche al Franchi. Ma va sottolineata anche la capacità dei viola di non abbattersi in condizioni così sfavorevoli, fino ad arrivare a un pareggio impensabile. Un 1-1 che, per gli uomini di Iachini, vale quanto una vittoria.

Il tabellino

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola (73' Igor), Duncan, Pulgar, Castrovilli (68' Cutrone), Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. Iachini

Milan (4-4-1-1): G. Donnarumma (52' Begovic); Conti, Gabbia (74' Musacchio), Romagnoli, Hernandez; Castillejo (81' Saelemaekers), Kessié, Bennacer, Rebic; Çalhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli

Arbitro: Gianpaolo Calvarese di Teramo

Gol: 56' Rebic (M), 85' rig. Pulgar (F)

Assist:

Ammoniti: Bennacer, Çalhanoglu, Dalbert, Caceres, Hernandez

Note: espulso Dalbert al 62'

La cronaca in 8 momenti chiave

13' – Donnarumma perde malamente palla, Chiesa la recupera e la serve a Castrovilli, che da posizione ideale spara però alle stelle.

17' – Rebic, trovato da un cross mancino di Castillejo, colpisce di testa da solo davanti a Dragowski, che respinge alla grande.

34' – Gol annullato al Milan: Ibrahimovic vince di forza un paio di contrasti al limite, si presenta davanti a Dragowski e col piatto mette dentro, ma Calvarese annulla dopo aver rivisto l'azione per un controllo con un braccio dello svedese.

56' – GOL DEL MILAN. Caceres sbaglia completamente l'appoggio in area col petto, la palla arriva a Rebic il cui destro, deviato da Pulgar, finisce alle spalle di Dragowski.

62' – Espulso Dalbert: fallo in chiara occasione da gol su Ibrahimovic e rosso diretto per il brasiliano. Piove sul bagnato per i viola.

73' – Contropiede incredibile di Duncan in inferiorità numerica e tocco di Pezzella per Vlahovic, che col sinistro incrocia a un centimetro dal palo più lontano.

85' – GOL DELLA FIORENTINA. Romagnoli commette fallo sul neo entrato Cutrone in area e Calvarese indica il dischetto: Begovic tocca il destro di Pulgar, ma non evita l'1-1.

91' – Incredibile occasione per la Fiorentina: Cutrone dentro per Caceres, Begovic salva con i piedi e Vlahovic viene anticipato in angolo da un passo.

MVP

Rebic. Sta vivendo un momento di forma strepitoso e lo conferma anche in quella Firenze che ha rappresentato la sua prima tappa italiana. Movimenti, buone giocate e l'illusorio gol del vantaggio ne impreziosiscono la prestazione.

Fantacalcio

Promosso – Pulgar. Tutto sommato in palla in mezzo al campo e, soprattutto, freddo dal dischetto nonostante un piccolo brivido. Il suo destro vincente vale oro.

Bocciato – Dalbert. Un paio di buoni cross, ma difensivamente, dopo un grande intervento iniziale su Castillejo, va in ambasce. Impacciato nell'azione del gol annullato a Ibra, poi si fa cacciare per un fallo sullo stesso svedese.