Fiorentina-Milan: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Duncan, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. Iachini

Indisponibili: Ribery, Kouame

Squalificati: Badelj

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonaventura; Ibrahimovic, Rebic. All. Pioli

Indisponibili: Duarte, Krunic, Biglia, Calhanoglu, Kjaer, Musacchio

Squalificati:

Statistiche Opta

Il Milan ha vinto quattro delle ultime otto gare di campionato contro la Fiorentina (2N, 2P), esattamente le quattro più recenti contro la squadra viola nel girone di ritorno di Serie A.

La Fiorentina ha vinto appena due delle ultime 13 gare interne di campionato contro il Milan (5N, 6P) - contro nessuna, delle squadre affrontate più di cinque volte in casa nel periodo, ha ottenuto meno successi (due anche contro la Juventus).

Cinque sconfitte per la Fiorentina nelle prime 12 gare casalinghe stagionali di Serie A (3V, 4N): la squadra viola non è mai partita peggio nella sua storia del massimo campionato e l’ultima volta che ne ha perse così tante è retrocessa a fine stagione - nel 2001/02.

Da quando Stefano Pioli è arrivato sulla panchina del Milan (9 ottobre 2019), quella rossonera è la squadra che ha tenuto più volte la porta inviolata in Serie A (sette).

Il Milan è l’unica squadra che non ha ancora pareggiato in trasferta in questa Serie A: sei successi e sei sconfitte per i rossoneri in gare esterne nel torneo in corso.

Escludendo i rigori, il Milan è la squadra che ha segnato di meno rispetto a quanto prodotto in termini di Expected Goals nei cinque maggiori campionati europei in corso: -11 (22 v 33).

Nessuna squadra ha segnato meno gol di testa nel Milan (due) in questa Serie A - inoltre quella dei rossoneri è la formazione che ha subito in percentuale più reti con questo fondamentale nel torneo in corso (26%).

Grazie alle reti contro Atalanta (una) e Sampdoria (due) negli ultimi due turni di campionato, Federico Chiesa ha eguagliato il suo record di marcature in una singola stagione di Serie A (sei) - l’attaccante della Fiorentina non è mai andato a segno in tre presenze consecutive nella competizione.

Zlatan Ibrahimovic ha preso parte a 12 gol in 13 sfide di Serie A contro la Fiorentina (otto reti, quattro assist), meno solo rispetto al Palermo (13) - tuttavia solo due di queste partecipazioni sono arrivate con la maglia del Milan.

Ante Rebic - che ha giocato le sue prime otto gare di Serie A con la Fiorentina - ha segnato cinque reti in sei presenze in campionato nel 2020, lo stesso rendimento di Krzysztof Piatek con la maglia del Milan dopo le sue prime sei presenze nella competizione lo scorso anno.