Fiorentina, Montella: "Grande gara temperamentale, la squadra ha creato"

" Abbiamo disputato una grande gara sul piano temperamentale. Abbiamo tirato 19 volte contro 6. La squadre era viva, ha creato. Dopo il gol c'è stato un attimo di smarrimento e un po' di frenesia. Tutti però hanno speso ogni goccia di sudore, certo speravo di vincere ma si esce a testa alta "

Queste le parole ai microfoni di dazn, di Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, al termine della sfida persa contro il Lecce al Franchi. L'atteggiamento la volontà e la voglia di vincere c'è stata. Dobbiamo essere più cattivi dentro l'area, bisogna vincere per avere fiducia. Con queste prestazioni e questo temperamento i risultati non tarderanno ad arrivare. I fischi? Questa sconfitta certamente pesa perchè rispetto alle altre volte abbiamo giocato bene, le altre volte potevamo prendercela con noi stessi. Accettiamo i fischi ma i ragazzi hanno dato tutto", ha aggiunto. Sulle condizioni di Ribery ha aggiunto: "Ribery ha subito una forte contusione, lui è dispiaciutissimo, vediamo come sta".

La versione di Liverani

" Sapevamo che qui c'era da soffrire. All'inizio è mancato da parte nostra l'approccio, poi c'è stato un assestamento e abbiamo iniziato a girare il centrocampo. Sono felice di non aver preso gol, abbiamo concesso il giusto e siamo stati bravi nelle ripartenze "

Queste ai microfoni di Dazn di Fabio Liverani, tecnico del lecce, al termine della sfida vinta al 'Franchi' contro la Fiorentina. "Babacar ha fatto un recupero quasi lampo, non aveva la condizione per una partita del genere. Deve capire che questo è l'anno zero, Non puo calciare così ma con rabbia, deve fare il giro del campo ed esultare. Spero di averlo con continuità negli allenamenti", ha aggiunto Liverani in riferimento alla conclusione nei minuti conclusivi non finalizzata dall'attaccante leccese.