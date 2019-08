Non si placano le polemiche dopo l'arbitraggio di Davide Massa in Fiorentina-Napoli di sabato. Il fischietto internazionale della sezione di Imperia è finito nell'occhio del ciclone per la decisione di assegnare un rigore al Napoli (poi trasformato da Insigne per la rete del momentaneo 1-2) per un contatto in area tra Castrovilli e Mertens. Un errore piuttosto evidente dell'arbitro che nella circostanza non è stato aiutato dal Var, e in particolare da Paolo Valeri. Un episodio che non è stato particolarmente gradito (per usare da un eufemismo) dal presidente dell'Aia Marcello Nicchi che, ai microfoni de La Domenica Sportiva, ha apertamente criticato l'operato di Massa e Valeri al Franchi.

" Quello su Mertens non è rigore. Il Var è intervenuto, ma non hanno capito che c'era un errore e questo mi preoccupa. Il problema era che il Var non aveva immagini chiare e avrebbe dovuto suggerire all'arbitro di campo di andare a rivedere le immagini. Ho parlato con il designatore Rizzoli e siamo molto amareggiati: sarà lui a decidere se prendere provvedimenti tecnici o disciplinari. Stiamo cercando di attivare una sala Var centrale a Coverciano che vedrà in contemporanea le gare e potrà sentire le conversazioni tra arbitro e Var, seppur senza poter interagire "

Niente seconda giornata per Massa e Valeri?

L'errore (perché di questo si tratta) potrebbe costare un turno di stop sia per Massa che per Valeri. Il prossimo turno ha in calendario due big match come Juventus-Napoli e Lazio-Roma: i due fischietti potrebbe essere lasciati a riposo per poi tornare a disposizione per la terza giornata a metà settembre dopo la sosta per le Nazionali. A meno che Rizzoli utilizzi il pugno duro: in questo caso la sospensione potrebbe durare più a lungo.