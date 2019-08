Fiorentina-Napoli: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Pulgar, Badelj, Benassi; Chiesa, Boateng, Sottil. All. Montella

Indisponibili:

Squalificati:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik. All. Ancelotti

Indisponibili: Tonelli

Squalificati:

Statistiche Opta

Sia Fiorentina che Napoli hanno tenuto la porta inviolata in tre degli ultimi quattro incroci in Serie A: nel parziale un successo per parte e due pareggi.

È dal 1950 che il Napoli non batte la Fiorentina all’esordio in un campionato di Serie A: da allora due vittorie Viola e un pareggio nel match più recente del 2010.

Il Napoli ha ottenuto un solo punto nelle tre partite di esordio stagionale di Serie A disputate in Toscana: un pareggio in casa della Fiorentina nel 2010, due sconfitte con i Viola nel 1971 e nel 1983.

Cinque delle ultime 10 sfide tra Napoli e Fiorentina al Franchi in Serie A sono terminate in pareggio: nel parziale un solo successo Viola (3-0 nel 2018).

Il Napoli ha sempre segnato nelle ultime 11 partite di esordio stagionale in campionato, con un parziale di 25 gol realizzati: per i partenopei sei vittorie, tre pareggi e due sconfitte.

La Fiorentina non pareggia alla prima giornata di Serie A dal 2010, proprio contro il Napoli: da allora per i viola cinque vittorie e tre sconfitte.

Vincenzo Montella ha perso tutte le ultime sei sfide di Serie A contro il Napoli: in generale per l’attuale allenatore della Fiorentina due vittorie, due pareggi e otto sconfitte.

Il Napoli è l'avversaria contro cui Federico Chiesa ha tentato più conclusioni senza mai trovare il gol in Serie A (17 tiri, nessuna rete).

Lorenzo Insigne potrebbe superare Christian Maggio per numero di presenze in Serie A con il Napoli (entrambi a 233) - per l'attaccante dei partenopei tre reti nelle ultime cinque sfide di campionato con la Viola.

Il primo gol in Serie A dell’attaccante del Napoli Dries Mertens è arrivato all’Artemio Franchi contro la Fiorentina, nell’ottobre 2013.