Montella e D’Aversa si prendono un tempo a testa sotto la pioggia del Franchi. Il primo è dominato dal Parma e Gervinho ci mette la firma sfruttando velocità e spazi concessi dalla retroguardia viola. Il gol del vantaggio gialloblù nasce da una sanguinosa palla persa a centrocampo da parte di Chiesa incappato nella classica serata no, complice l’assenza per squalifica di Ribery che nel primo scorcio di stagione l’ha coinvolto e ispirato.

Nella ripresa la Fiorentina si risveglia e Castrovilli si regala la seconda gioia consecutiva dopo il gol al Sassuolo, la terza del suo campionato da protagonista assoluto della mediana viola. Il finale non regala emozioni e così il club di Commisso fallisce l'aggancio al Napoli a quota 18, mentre il Parma si gode un punticino che gli permette di staccarsi dall'Udinese e (momentaneamente) dal Milan.

Gaetano Castrovilli esulta con Vlahovic il gol dell'1-1 al ParmaGetty Images



La cronaca in 5 momenti chiave

40’ VANTAGGIO DEL PARMA - Discesa splendida di Gervinho lanciato a rete da Kucka dopo una brutta palla persa di Chiesa a centrocampo: l'ivoriano si accentra e una volta a tu per tu con Drągowski si inventa uno scavetto imprendibile. Milenković non riesce ad intervenire. Fiorentina sotto 1-0 e terzo gol in campionato per l’attaccante dei ducali

54’ PRIMA OCCASIONE PER LA FIORENTINA - Chiesa serve Ghezzal sul secondo palo: il francese fa la sponda a Boateng che calcia al volo di prima intenzione. Palla che sfiora il palo a Sepe battuto

57’ OCCASIONE PER IL PARMA - Triangolo perfetto tra Gervinho e Kuluševski che a sua volta rilancia l'ivoriano: Drągowski neutralizza il successivo tiro dai 15 metri

62’ OCCASIONE PER LA FIORENTINA - Sugli sviluppi di un calcio di punizione, il difensore classe '99 salta più in alto di tutti e sfiora il palo con una splendida torsione. Fiorentina più viva ora

67’ PAREGGIO DELLA FIORENTINA - Grande azione della Viola con Dalbert che crossa dalla sinistra e Castrovilli che devia in rete di testa. Sepe non può nulla. Bellissima partita al Franchi

MVP

GERVINHO - La discesa a rete è il suo marchio di fabbrica, ne sanno qualcosa Dragowski e Milenković. Segna il terzo gol in campionato con uno scavetto da sogno e fiora il 2-0 nella ripresa con la stessa azione. Non molla mai.

L’angolo del Fantacalcio

Promosso. Juraj KUCKA - Sradica la palla a Chiesa e lancia Gervinho sulla corsa coi tempi giusti. L'azione dell'1-0 ducale è esattamente quello che D'Aversa gli chiede. I fantallenatori approvano: +1

Bocciato. Federico CHIESA - Primo tempo gravemente insufficiente, ripresa sconfortante anche se lancia qualche segnale dopo essere stato spostato da Montella sulla destra. Un piccolo attacco influenzale pre match è la sua unica attenuante: gli spazi li aveva e non li ha sfruttati

Il tabellino del match

FIORENTINA-PARMA 1-1 (primo tempo 0-1)

Fiorentina (4-3-3): Drągowski; Venuti, Milenković, Ranieri, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ghezzal (dal 55’ Vlahovic), Chiesa, Boateng (dall’84’ Pedro). All. Montella

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gi. Pezzella (dal 58’ Barillà); Kucka, Scozzarella, Hernani; Kuluševski (dall’83’ Gagliolo); Karamoh (dal 73’ Sprocati), Gervinho. All. D'Aversa



Arbitro: Luca Pairetto (Torino)

Gol: 40’ Gervinho, 67’ Castrovilli



Assist: Kucka, Dalbert



Ammoniti: Pezzella, Kucka (P), Dalbert, Pulgar (F)