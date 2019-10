Il giorno dopo l’arroventato finale contro la Lazio e il cartellino rosso rimediato per le proteste e gli spintoni ai danni dell’assistente Passeri a fine partita, Franck Ribery chiede scusa ai tifosi viola e a tutti con un messaggio pubblicato attraverso il proprio profilo Twitter. Un messaggio per scusarsi con squadra, società, tifosi e, in particolare, con l’assistente dell’arbitro Guida, Passeri che nel referto potrebbe aver calcato la mano e aver chiesto di comminare all’ex fuoriclasse del Bayern Monaco una pesante squalifica. Ribery spiega la reazione come un comportamento dettato dalla tensione della gara, dalla frustrazione per la sostituzione maldigerita e giudicata ingiusta e dalle decisioni prese dalla terna nel finale di partita.

Il messaggio di Ribery

" "Mi dispiace molto per ieri sera, chiedo scusa ai miei compagni, al mister, ai tifosi. Chiedo scusa anche al signor Passeri perché a fine partita ero molto nervoso e dispiaciuto e spero possa comprendere quale era il mio stato. Io vorrei sempre stare in campo e dare una mano ai miei compagni, perché sono venuto qui a Firenze per questa città e questa società e mi aspetto per la Fiorentina più attenzione, attenzione che viene data agli altri club, per il grande lavoro che stiamo facendo ogni giorno tutti quanti insieme". "