Le prime due tengono un ritmo altissimo, la Lazio non molla, ma pure la Roma non scherza. Altro successo roboante per la banda Fonseca, che sotto la pioggia espugna il Franchi e vendica – parzialmente, ma neppure troppo – l'umiliante 7-1 della Coppa Italia della scorsa stagione. I giallorossi si impongono con un 4-1 che ha bisogno di pochi commenti. Un successo che affonda ancor più il coltello nelle piaghe dei viola, non del tutto rigenerati dal pari acciuffato in extremis contro l'Inter. Dzeko e Kolarov in poco più di due minuti, poi accorcia Badelj prima dell'intervallo e, nel finale, Pellegrini (il migliore in campo) e Zaniolo chiudono i conti. Un poker senza troppe discussioni che consente alla Roma di rimanere lassù, a un solo punto dalla Lazio terza, in pienissima zona Champions. Mentre per la Fiorentina, dove Montella non può non essere considerato a pieno rischio, il tempo è ancora e sempre quello della sofferenza.

Il tabellino

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola (83' Sottil), Pulgar, Badelj, Castrovilli (83' Eysseric), Dalbert; Boateng (66' Pedro), Vlahovic. All. Montella

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo (90' Spinazzola), Pellegrini (85' Under), Perotti (76' Mkhitaryan); Dzeko. All. Fonseca

Arbitro: Daniele Orsato di Schio

Gol: 19' Dzeko (R), 22' Kolarov (R), 34' Badelj (F), 73' Pellegrini (R), 88' Zaniolo (R)

Assist: Zaniolo (R, 0-1), Dzeko (R, 1-3), Dzeko (R, 1-4)

Ammoniti: Pezzella, Zaniolo, Caceres, Kolarov, Diawara, Castrovilli, Vlahovic

Note: -

La cronaca in 9 momenti chiave

12' – Pau Lopez decisivo per due volte di fila: prima esce sui piedi di Vlahovic, poi respinge in angolo il destro da posizione defilata di Boateng.

13' – Gol annullato a Vlahovic: gran palla di Castrovilli per il serbo, che davanti a Pau Lopez incrocia il sinistro vincente, ma la bandierina si alza per fuorigioco.

Vlahovic, Fiorentina-Roma, Serie A 2019/20Getty Images

19' – GOL DELLA ROMA. Iniziativa personale di Pellegrini, che scodella in area per Zaniolo: assist di prima per Dzeko, che davanti a Dragowski non sbaglia.

22' – GOL DELLA ROMA. Raddoppio immediato di Kolarov, che trova una traiettoria perfetta su punizione: Dragowski immobile sul sinistro del serbo ed è lo 0-2.

34' - GOL DELLA FIORENTINA. Badelj riapre i discorsi, facendosi trovare pronto davanti a Pau Lopez al termine di un flipper infinito: destro vincente e 1-2.

65' – Occasionissima per la Roma: Pellegrini tocca per Florenzi, il cui cross attraversa l'area di porta senza raggiungere Perotti, appostato sul secondo palo.

73' – GOL DELLA ROMA. Gol di Lorenzo Pellegrini, il migliore in campo, che riceve al limite da Dzeko e piazza il destro vincente alle spalle di Dragowski. 1-3.

88' – GOL DELLA ROMA. Dzeko lancia Zaniolo, che parte in contropiede, entra in area da destra e piazza una biliardata sul palo più lontano. 1-4 e partita chiusa.

92' – Punizione quasi perfetta di Vlahovic: la palla supera la barriera e centra in pieno la traversa.

MVP

Pellegrini. In formissima, disegna calcio con la sua qualità. Apre splendidamente l'azione dello 0-1, poi si mette in proprio andando a segno nel finale. Partitone.

Fantacalcio

Promosso – Dzeko. Un gol e due assist. Manna dal cielo per chiunque l'abbia schierato titolare.

Bocciato – Boateng. Anonimo. Dà battaglia, questo sì, ma senza frutti. Tanto che Montella sceglie proprio lui come primo giocatore da richiamare in panchina.

Il momento social del match