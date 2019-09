a breve il report completo...

La cronaca in 6 momenti chiave

30’ VANTAGGIO DELLA FIORENTINA - Giocata strepitosa di Ribery che, approfittando di un corner battuto male, pennella in mezzo un cross dal limite dell'area: sul secondo palo in terzo tempo arriva Pezzella, che approfitta dell'errore difensivo di Vieira, e trafigge Audero

49’ TRAVERSA DELLA SAMP – Rigoni, appena entrato al posto di Ramirez, stoppa la palla su una ribattuta e di prima intenzione calcia verso la porta! Traversa piena

54' – Espulsione di Murillo - Castrovilli scappa via a centrocampo, Murillo si fa superare e già ammonito entra secco sull'uomo. Secondo giallo e partita finita per l'ex Inter: Samp in 10

57’ RADDOPPIO DELLA FIORENTINA – Assist di Dalbert d'esterno, Chiesa di fisico prende posizione su Murru e a tu per tu con Audero non sbaglia, ritrovando il gol al Franchi dopo oltre un anno dall'ultima volta in Serie A

79' – ACCORCIA LA SAMP - Bonazzoli trova il suo primo gol in A dopo un'incornata sul palo e il tap-in sulla ribattuta. Grande cuore dei blucerchiati in inferiorità numerica per più di mezz’ora

88’ EPISODIO DUBBIO IN AREA DELLA VIOLA - Sottil lanciato a rete da Chiesa viene atterrato da Audero in area. L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto in un primo momento, poi però va al monitor e decide per la simulazione dell'attaccante.

Il tabellino

FIORENTINA-SAMPDORIA 2-1 (primo tempo 1-0)

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli (dall'82' Benassi) , Dalbert, Chiesa (dal 93' Vlahovic), Ribery (dal 73’ Sottil).

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley; Depaoli, Vieira, Ekdal, Murru; Ramirez (dal 46’ Rigoni); Caprari (dal 64’ Chabot), Gabbiadini (dal 46’ Bonazzoli)



Arbitro: D. Doveri (Volterra)

Gol: 30’ Pezzella, 57’ Chiesa, 79’ Bonazzoli



Assist: Ribery, Dalbert



Ammoniti: Bereszynski, Vieira, Dalbert, Lirola, Sottil, Pulgar



Espulsi: Murillo

Note: Recupero: 4’ p.t., 4’ s.t.