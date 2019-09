Fiorentina-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella Ger., Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery. All. Montella

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Rasmussen

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley; Depaoli, Ekdal, Linetty, Murru; Caprari; Gabbiadini, Quagliarella. All. Di Francesco

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: A. Ferrari, Maroni, Seculin

Statistiche Opta

Sia Sampdoria che Fiorentina hanno trovato il gol nelle ultime sette sfide di Serie A: in questo parziale però la Viola non ha mai trovato il successo (5N, 2P).

La Fiorentina ha perso solo uno degli ultimi 13 incontri interni di Serie A contro la Sampdoria (1-2 nel 2017): sei successi e altrettanti pareggi completano il parziale.

La Sampdoria non ha perso alcuna delle ultime otto trasferte in Toscana in Serie A, grazie a tre vittorie e cinque pareggi: è già la striscia di imbattibilità più lunga per i blucerchiati in questa regione nel massimo campionato.

La Fiorentina non vince in casa in Serie A da 13 gare, ovvero da dicembre 2018 contro l’Empoli (8N, 5P): è la striscia interna senza successi più lunga nella storia della Viola nel massimo campionato.

La Fiorentina ha ottenuto appena due punti in questo campionato (2N): solo tre volte nella sua storia non ha trovato il successo in nessuno dei primi cinque incontri stagionali in Serie A (1935/36, 1946/47 e 1977/78).

La Sampdoria ha perso le prime due trasferte di questo campionato: l’ultima volta in cui ha perso tutte le prime tre gare esterne in Serie A è stata nel 1985/86.

La Sampdoria non ha trovato la via del gol in tre delle ultime quattro partite di campionato in cui ha affrontato squadre nelle ultime quattro posizioni in classifica all’inizio della giornata.

L’esterno della Fiorentina Federico Chiesa è il più giovane giocatore ad aver servito almeno 10 assist a partire dal 2016/17 in Serie A.

Sono 11 le reti dell’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella contro la Fiorentina in Serie A, contro nessuna squadra ha segnato di più (11 anche contro Atalanta e Chievo) - sei di questi gol sono arrivati nei quattro incroci più recenti.

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella è imbattuto da cinque gare di Serie A giocate di mercoledì (3V, 2N). L’ultima sconfitta nella competizione in questo giorno della settimana è stata proprio nella più recente sulla panchina della Viola, 3-2 contro la Juventus, nell’aprile 2015.