Senza idee, senza gioco e – un controsenso, considerato chi ha in panchina – addirittura senza verve. Ma, alla fine, vincente. E in fondo è l'unica cosa che importa alla Fiorentina, che si impone per 1-0 su una buona SPAL nella sfida della paura. Per nulla positiva la prestazione dei viola, che per 82 minuti vivacchiano spediti verso il nulla di fatto. Poi, all'improvviso, spunta German Pezzella, il cui colpo di testa dall'angolo di Pulgar scaccia gli incubi e allontana i fantasmi della zona retrocessione. Un premio eccessivo per i viola, che a un quarto d'ora dalla fine salutano l'esordio di Patrick Cutrone, e una punizione troppo grande per la SPAL. I ferraresi sono sfortunati quando Strefezza colpisce il palo nel primo tempo e hanno il demerito di non trovare il vantaggio con Valoti a un quarto d'ora dalla fine. L'ultimo posto, con soli 12 punti, è una sentenza.

Il tabellino

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa (75' Cutrone), Boateng (46' Vlahovic). All. Iachini

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Strefezza, Murgia, Missiroli, Valoti, Igor (86' Jankovic); Di Francesco (64' Floccari), Petagna. All. Semplici

Arbitro: Federico La Penna di Roma

Gol: 82' Pezzella

Assist: Pulgar (F, 1-0)

Ammoniti: Pezzella, Murgia

La cronaca in 8 momenti chiave

6' – Gol annullato alla Fiorentina. Batti e ribatti in area, Chiesa incrocia col destro e Boateng appoggia in rete a porta vuota. Gol annullato per un precedente fuorigioco di Pezzella.

32' – Lirola tocca in area per Castrovilli, che si inserisce e incrocia: Berisha respinge con i piedi evitando lo svantaggio.

43' – Murgia pennella in area e Felipe, solissimo, mette alto di testa. Grande occasione sprecata dalla SPAL.

45 – Cross lunghissimo di Murgia che diventa un tiro, Dragowski legge malissimo la traiettoria e la palla sbatte contro il palo.

50' – Chiesa si divora l'1-0: tocco alto davanti alla porta su perfetto assist di Vlahovic. Si salva la SPAL.

76' – La SPAL manca il vantaggio: Valoti penetra in area con un rimpallo e, solo davanti a Dragowski, scucchiaia di poco sul fondo.

79' – GOL DELLA FIORENTINA. Calcio d'angolo di Pulgar e stacco imperioso di Pezzella, che di testa supera Berisha. 1-0 per i viola.

91' – L'esordiente Cutrone, entrato da un quarto d'ora, manca il raddoppio: cross di Lirola e colpo di tacco a lato davanti a Berisha.

MVP

Pezzella. Rimedia un'ammonizione, ma non molla. E, a 8 minuti dalla fine, trova un gol fondamentale per il prosieguo del campionato della Fiorentina.

Fantacalcio

Promosso – Milenkovic. Ha i suoi bei patemi con Di Francesco, ma non commette errori. Aiutando così la Fiorentina a tenere la porta chiusa.

Bocciato – Chiesa. Si propone, si fa vedere, scatta. Ma senza risultati. E quando Vlahovic lo mette davanti a Berisha, getta al vento la più grande palla gol viola

