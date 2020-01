Fiorentina-SPAL: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. Iachini

Indisponibili: Ribery

Squalificati:

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Murgia, Missiroli, Valoti, Reca; Petagna, Di Francesco. All. Semplici

Indisponibili: Fares, D'Alessandro

Squalificati: Tomovic

Statistiche Opta

La Fiorentina è l'avversaria contro cui la SPAL ha subito più gol nello scorso campionato di Serie A (sette tra andata e ritorno).

La SPAL ha vinto solo una delle ultime 13 gare di Serie A contro la Fiorentina (4N, 8P): vittoria per 1-0 a Ferrara che risale al campionato 1967/68.

La SPAL non ha trovato il gol in 12 delle 18 trasferte di Serie A contro la Fiorentina, incluse tutte le ultime sette.

Dal mese di novembre ad oggi, la Fiorentina ha conquistato tre punti in Serie A: solo il Tolosa (zero) e il Nîmes (uno) hanno fatto peggio nel periodo nei cinque maggiori campionati europei in corso.

La SPAL ha trovato il gol in ciascuna della ultime tre gare esterne di campionato dopo che era rimasta a secco in tutte le precedenti sei.

La Fiorentina è la squadra di questo campionato che ha subito meno conclusioni (204), 83 delle quali nello specchio (41%): si tratta della percentuale maggiore nel torneo in corso.

La SPAL è squadra dei cinque maggiori campionati europei 2019/20 con la peggior percentuale di tiri nello specchio (35.5%) e la più bassa percentuale realizzativa (5.1%).

Giuseppe Iachini potrebbe diventare il primo allenatore della Fiorentina a restare imbattuto nelle prime due gare sulla panchina viola in Serie A da Vincenzo Guerini nel maggio 2012.

Tra i giocatori dei cinque maggiori campionati europei in corso che hanno tentato almeno 50 conclusioni, solo Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte (un gol) ha segnato meno di Federico Chiesa della Fiorentina (due reti, al pari di Hakan Calhanoglu).

Etrit Berisha della SPAL ha una percentuale di parate in questa Serie A migliore dell’11.5% rispetto allo scorso campionato (73.6% contro il 62.1%): si tratta del portiere con la miglior differenza fra gli estremi difensori con almeno 10 presenze in entrambi i tornei.