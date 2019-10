Terzo successo consecutivo per la Fiorentina di Montella, che dopo Sampdoria e Milan, liquida anche un'Udinese difensivamente davvero accorta. A decidere la contesa, un colpo di testa al 72' di Milenkovic su cross dalla bandierina di Pulgar: 1-0 e viola a 11 punti. Un successo molto diverso ai precedenti due, giunto con "ago e filo" e tanta pazienza, al cospetto di una squadra - quella di Tudor (espulso per proteste nel corso del secondo tempo - chiusa a riccio e giunta al "Franchi" essenzialmente per portarsi a casa lo 0-0. Udinese a cui comunque - nella giornata che vedeva il rientro in campo di Rodrigo De Paul dopo la squalifica di tre turni - è stato annullato un gol di Nestorovski al 34' per un tocco col braccio destro di Opoku in fase di appoggio.

Fiorentina-Udinese, Serie A 2019-2020: Erick Pulgar (Fiorentina, maglia viola), contrastato da Rodrigo De Paul (Udinese, maglia bianconera) (LaPresse)LaPresse

Il tabellino

FIORENTINA-UDINESE 1-0

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj (64' Benassi), Castrovilli (81' Zurkowski), Dalbert; Chiesa, Ribéry (86' Ghezzal). All.: Montella.

Udinese (3-5-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen (85' ter Avest), Mandragora (78' Barak), Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski (63' Lasagna). All.: Tudor.

Arbitro: Alessandro Prontera di Casarano.

Gol: 72' Milenkovic (F).

Assist: Pulgar (F, 1-0).

Note - Recupero: 3+3. Ammoniti: Castrovilli, Samir, Opoku.

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

4' - DE PAUL! Il fantasista argentino, al rientro dalla squalifica dopo tre turni, si gira bene in area con un diagonale rasoterra di destro: Dragowski si distende e respinge. La prima occasione del match è per l'Udinese.

29' - PEZZELLA! Tuffo di testa e pallone che, schiacciato a terra, termina alto: ottima occasione per la Fiorentina sul corner di Pulgar.

34' - GOL ANNULLATO ALL'UDINESE CON NESTOROVSKI! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, sponda di Opoku e tocco vincente sottomisura di Nestorovski. Il suggerimento del difensore ghanese, tuttavia, arriva col braccio destro.

54' - CHIESA! Cross teso, basso, dalla destra: Castrovilli e Dalbert non ci arrivano, ma la Fiorentina, qui, si è rivelata molto pericolosa.

55' - CHIESA SI INSERISCE SULL'ERRATO RETROPASSAGGIO DI TROOST-EKONG! Calcia a tu per tu con Musso col portiere dell'Udinese abilissimo a restare in piedi sino all'ultimo e a respingere.

57' - MANCINO SUL PALO DI MUSSO DI RIBERY! Il pallone esce di pochissimo sul calcio di punizione battuto dal Francese: Fiorentina ancora vicinissima al vantaggio.

72' - GOL DELLA FIORENTINA CON MILENKOVIC! Stacco imperioso, in area, del difensore serbo sul calcio d'angolo battuto da Pulgar e precedentemente regalato ai viola da Jajalo. Musso, questa volta, nun può arrivarci: 1-0 Fiorentina, che abbatte il muro dell'Udinese!

Nikola MilenkovicLaPresse

73' - SUBITO LASAGNA DALLA PARTE OPPOSTA! Da poco entrato al posto di Nestorovski, l'attaccante dell'Udinese calcia col mancino, a tu per tu con Dragowski, che tocca miracolosamente in calcio d'angolo.

MVP

Milenkovic. Ha l'inestimabile merito di aver forzato la serratura avversaria con un imperioso stacco in area di rigore. In difesa, come spesso gli accade, chiude ogni boccaporto diventando, partita dopo partita, un'autentica garanzia.

Fiorentina-Udinese, Serie A 2019-2020: Nikola Milenkovic (Fiorentina, maglia viola) contrastato da William Troost-Ekong (Udinese, maglia bianconera) (LaPresse)LaPresse

Fantacalcio

Promosso: Caceres. Grinta, grande intelligenza nelle chiusure, esperienza preziosissima per una squadra giovane come la Fiorentina. Quasi un "Ribéry" per il reparto difensivo.

Bocciato: Jajalo. Gioca discretamente per un'ora di gioco. Poi si mette a regalare palloni agli avversari dal suo presidio di metà campo, sino a concedere ingenuamente il corner che ha portato alla rete decisiva di Milenkovic

