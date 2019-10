Fiorentina-Udinese: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Chiesa. All. Montella

Indisponibili: –

Squalificati: –

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; De Paul; Okaka. All. Tudor

Indisponibili: Ter Avest

Squalificati: –

Statistiche Opta

La Fiorentina ha trovato il gol in tutti gli ultimi 11 incontri di Serie A contro l'Udinese (22 reti), nel parziale per la Viola sette successi, tre pareggi e una sola sconfitta.

La Fiorentina ha vinto tutte le ultime 11 partite di Serie A disputate al Franchi contro l'Udinese: è la striscia in corso più lunga di successi casalinghi per i Viola contro un singolo avversario attualmente nel massimo campionato.

La Fiorentina ha vinto le ultime due partite di campionato dopo una serie di otto pareggi e 10 sconfitte in Serie A.

La Fiorentina ha segnato cinque gol nelle tre partite interne disputate in questo campionato, dopo che aveva chiuso lo scorso con cinque gare casalinghe senza reti all’attivo.

Tre gol nelle prime sei partite di questo campionato per l’Udinese: i bianconeri non hanno mai fatto peggio nelle prime sei gare stagionali di Serie A (tre reti anche nel 1980/81, 1993/94 e 2010/11).

L’Udinese ha ottenuto un punto nelle prime due trasferte di questo campionato, senza gol realizzati: solo in due precedenti occasioni i bianconeri non avevano segnato nelle prime due gare esterne stagionali in Serie A (1953/54 e 2004/05).

Il 40% dei gol subiti dalla Fiorentina in questo campionato sono arrivati negli ultimi 15 minuti di gioco (4/10), è la percentuale più alta nella Serie A 2019/20 – dall’altra parte l’Udinese non ha concesso nemmeno una rete nella prima mezzora di gioco.

La Fiorentina è sia la squadra che ha segnato più gol su corner (tre), che quella che ne ha concessi di più da questa situazione di gioco (tre, al pari del Brescia) in questo campionato.

Gaetano Castrovilli ha segnato nell’ultima partita di Serie A, contro il Milan: tra Serie A e Serie B cinque dei suoi sei gol sono arrivati in Lombardia, l’altro in Toscana, all’Armando Picchi contro il Livorno.

Il centrocampista dell’Udinese Mato Jajalo ha segnato due gol in Serie A, entrambi alla Fiorentina con la maglia del Palermo, uno in casa nel 2015 e uno in trasferta nel 2016.