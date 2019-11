Florenzi: "Devo lavorare solo per il bene della Roma e da capitano devo dare l'esempio"

È stato uno dei migliori per gli azzurri nel match contro la Bosnia, aiutando i centrali in marcatura su Dzeko e dando il là al primo gol dell’Italia in quel di Zenica. La prestazione di Florenzi in Nazionale è stata convincente e dire che non si vedeva in campo dal 30 ottobre scorso, quando giocò i 12 minuti finali di Udinese-Roma, entrando sullo 0-4. L’ultima da titolare? Addirittura il 20 ottobre, con il capitano della Roma che è uscito dalla gerarchie di Paulo Fonseca che ha scelto altri uomini per la fascia destra dei giallorossi

La gara contro la Bosnia servirà per far cambiare idea al tecnico portoghese?

" Non ho giocato per far cambiare idea all'allenatore della Roma, ma per Alessandro Florenzi. Penso solo a giocare, voglio dare il mio contributo alla Roma. Continuerò ad allenarmi a 2 mila, come ho sempre fatto, spero che nel breve periodo possa riuscire a mettere in difficoltà il tecnico, che in questo momento sta facendo altre scelte. E io le rispetto. [Alessandro Florenzi a Mediaset] "

Cosa deve fare Florenzi? Sondaggio 5945 voti Andare all'Inter Andare alla Fiorentina Andare al Milan Restare alla Roma Andare all'estero

Florenzi si deve comportare da capitano

" Se devo fare il capitano devo dare l'esempio, come successo negli anni scorsi, metto la Roma davanti a me. Tutti dobbiamo stare in silenzio e lavorare, perché se lo fa il capitano tutti lo fanno di conseguenza "