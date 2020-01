Alessandro Florenzi lascia la Roma, da capitano, durante il mercato di gennaio. Una parabola giallorossa davvero paradossale quella che ha come protagonista il 28enne esterno romano, che lascia Trigoria a metà stagione in un modo impensabile solo fino a qualche mese fa. Ripercorrere le ultime tappe dell'avventura romanista di Florenzi può aiutare a capirne l'epilogo. Un epilogo che non può che definirsi amaro.

Da cocco di nonna al gol al Barcellona

Gli anni d'oro di Alessandro Florenzi alla Roma sono il 2014 e il 2015: è in quel periodo che il giocatore fa definitivamente breccia nel cuore dei tifosi giallorossi. Il 21 settembre 2014, all'Olimpico contro il Cagliari, trova la via del gol e festeggia andando ad abbracciare sua nonna Aurelia, lì in tribuna per vederlo. Da quel giorno in poi cocco di nonna diventerà il suo soprannome. Poco meno di un anno dopo, il 15 settembre 2015, si supera: al 31' di Roma-Barcellona, match valido per la fase a gironi di Champions League, sorprende Ter Stegen con un incredibile pallonetto da centrocampo. A fine stagione la sua prodezza finirà sul podio del Puskas Award. La sua romanità, la sua grinta e il suo spirito di sacrificio gli consentono di fare un ulteriore step il 28 ottobre dello stesso anno quando, complici le contemporanee assenze di Totti e De Rossi, indossa per la prima volta la fascia da capitano nel match di campionato vinto 3-1 contro l'Udinese all'Olimpico. È il primo segnale di una nuova era che sta per iniziare, ma purtroppo per Florenzi il destino ha deciso in modo diverso.

Alessandro Florenzi abbraccia sua nonna Aurora - Roma-Cagliari Serie A 2014-15Getty Images

Il doppio infortunio al ginocchio sinistro

La carriera di Florenzi fa registrare un brusco stop il 26 ottobre 2016 quando, nella trasferta di campionato al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo, rimedia la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Viene operato, passa attraverso la faticosa fase di riabilitazione, torna in campo con la Primavera e si fa male nuovamente. Stesso ginocchio, stesso infortunio e nuova operazione. Tornerà in campo solo all'inizio della stagione 2017-18.

L'infortunio di Alessandro Florenzi - Sassuolo-Roma Serie A 2016-17Getty Images

L'addio di Totti-De Rossi e un'eredità ingombrante

La storia recente della Roma è segnata dagli addii di Totti e De Rossi. Rimasta senza padrone, la fascia da capitano passa sul braccio di Florenzi ed è simbolicamente proprio in questo momento che per il giocatore i conti iniziano a non tornare più. A pesare sono le parole di Totti, che vede in Lorenzo Pellegrini il futuro capitano della Roma, e un rendimento in campo che non è più quello degli anni migliori.

" (Lorenzo Pellegrini, ndr) è un ragazzo speciale, forte, sia in campo che fuori. È una persona pulita, può fare bene alla Roma, può dare tanto a questa società e a questa maglia. Lui la onorerà fino alla fine, perché è un tifoso della Roma [Francesco Totti durante la conferenza stampa di addio alla Roma] "

Il Valencia e gli Europei 2020

L'approdo di Paulo Fonseca peggiora ulteriormente il quadro. Il tecnico portoghese non considera Florenzi un titolarissimo. Le panchine si fanno più frequenti e al giocatore non basta saper ricoprire più ruoli (esterno basso e alto, sia a destra che a sinistra) per conquistare la fiducia dell'allenatore. Da qui la decisione di trasferirsi a Valencia, una scelta senza dubbio dolorosa ma che si può comprendere piuttosto facilmente: Florenzi ha voglia di giocare con continuità e - soprattutto - non vuole correre il rischio di perdere la maglia azzurra. Agli Europei 2020, nella sua Roma, vuole esserci. E pazienza se, per raggiungere l'obiettivo, deve cambiare squadra a gennaio in prestito secco, come se fosse un giocatore qualsiasi e non il capitano della Roma.