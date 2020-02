Follia ultrà, agguato di 150 tifosi del Bari a quelli del Lecce: incendiato un pulmino

Anche in una domenica sportiva anomala, con quattro partite di Serie A e centinaia di eventi e manifestazioni rinviate a seguito dell’emergenza coronavirus, il calcio riesce a mettersi in cattiva luce a causa dei (purtroppo) soliti scontri fra tifosi di opposte tifoserie. Questa volta le scene di ordinaria di follia si sono verificate in un agguato dei tifosi del Bari, diretti a Castellammare di Stabia per la partita contro la Cavese, a quelli del Lecce diretti all'Olimpico per la partita contro la Roma in programma alle 18.00.

La ricostruzione

L’episodio è accaduto attorno a mezzogiorno sull’autostrada Canosa–Napoli, all’altezza del casello di Cerignola. Da quanto si è appreso da una prima ricostruzione, circa 150 tifosi del Bari diretti a Castellamare di Stabia hanno bloccato e accerchiato due mini van sui quali viaggiavano una ventina di tifosi salentini, diretti nella Capitale. Completato l’accerchiamento è iniziata l’aggressione dei supporter biancorossi, con mazze di legno e spranghe. Uno dei due mezzi dei tifosi del Lecce è stato dato alle fiamme, l’altro è stato gravemente danneggiato e si sono registrati anche dei feriti.

La condanna del Lecce: "Sgomento per azioni delittuose in un momento così delicato per il paese"

Prima del fischio d’inizio del match, la società salentina con una nota sul proprio sito internet ha stigmatizzato l’episodio con parole di vicinanza per i propri tifosi...

" L’U.S. Lecce esprime la propria vicinanza ai tifosi giallorossi, vittime di un vile agguato, avvenuto in tarda mattinata, nel tragitto per raggiungere la Capitale e assistere alla gara di campionato Roma - Lecce. La carovana dei mezzi dei sostenitori giallorossi, partita da Lecce, è stata bloccata sull’autostrada all’altezza di Cerignola dove alcuni veicoli sono stati danneggiati e uno di questi dato alle fiamme. In un momento in cui il Paese sta attraversando una emergenza sanitaria di portata storica, si prende atto con sgomento, che ci sono individui che preferiscono concentrarsi su azioni delittuose, a danno di altre persone, prendendo di mira tutti indiscriminatamente. L’U.S. Lecce, nel condannare fermamente ogni forma di violenza, ripone la massima fiducia nel lavoro delle Autorità competenti, in attesa che sia fatta piena chiarezza sull'accaduto. "