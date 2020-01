Fonseca amaro: "Abbiamo tirato in porta 31 volte ma la palla oggi non sarebbe mai entrata"

La prima vittima della sosta è la Roma di Fonseca. Il Torino sbanca l'Olimpico con un super Belotti, autore di una doppietta, e inizia nel migliore dei modi il suo 2020 dopo le delusioni rimediate a fine 2019, con il rocambolesco pareggio con il Verona e il tonfo interno contro la Spal. Proprio il diverso approccio alla partita, oltre agli interventi (soprattutto nel primo tempo) di un Sirigu “paratutto”, hanno fatto la differenza: i granata sono scesi in campo con il coltello tra i denti, desiderosi di dare una svolta al loro campionato. Viceversa ai giallorossi è mancata quella determinazione e cattiveria necessaria per fare risultato contro una squadra pericolosa e ostica soprattutto in trasferta.

Paulo Fonseca (Allenatore Roma)

" La squadra ha fatto molte cose bene, abbiamo fatto 31 tiri in porta ma la palla non è entrata oggi. Non abbiamo fatto una grandissima partita ma abbiamo creato situazioni per fare 2 o 3 gol. Abbiamo iniziato la partita con tre occasioni e se le avessimo fatte la partita poi cambiava. Abbiamo questa difficoltà e ne abbiamo parlato e nel secondo tempo la squadra ha corretto questa situazione. Oggi potevamo stare qui altri 90 minuti e la palla non sarebbe entrata. Difficoltà in difesa? Abbiamo avuto questa difficoltà nel corridoio destro perché il Torino aveva tre giocatori nella zona di Florenzi. Il Torino è forte in contropiede, sempre con Belotti a sollecitare la profondità. Dobbiamo essere più corti ma penso che quando abbiamo tante situazioni da gol dopo è più difficile. Il problema non è la questione fisica, abbiamo finito la partita creando molte situazioni. La squadra ha fatto bene questa particolarità. Non abbiamo trovato soluzioni in alcuni momenti della partita in fase di costruzione, questo è stato il problema principale. No mi aspettavo una partita così, un Torino più difensivo e sempre in contropiede, non mi ha sorpreso. Zaniolo? Non lo so, non ho parlato con lui. Vediamo ora cosa ha. "

Walter Mazzarri (Allenatore Torino)

" Nelle ultime due partite del 2019 è successo un po’ di tutto. Oggi siamo stati ripagati anche se abbiamo fatto un’ottima gara contro una grande squadra. Il nuovo anno è iniziato nel migliore dei modi. La Roma ti pressa in 6 e rischiano dietro e noi in uscita abbiamo fatto delle ingenuità. Nel secondo tempo siamo anche usciti con la palla. Bisogna concentrarsi in ogni partita su noi stessi e su quello che dobbiamo fare. Oggi si sono comportati bene tutti ma io mi sono arrabbiato tanto. Abbiamo raccolto quello che abbiamo meritato e abbiamo ricompensato le ultime due partite del 2019. Se si confronta con la rosa della Roma allora probabilmente anche questa è una delle migliori partite dell’anno. Belotti? Deve giocare come sa, per la squadra e poi gli viene tutto. È generoso, un guerriero, la squadra lo segue. Quando è così spensierato è irrefrenabile. Bisogna avere la concentrazione e la fame come se giocassimo sempre contro la Roma o squadre di vertice, questo è il passo che dobbiamo fare. Giocare come sappiamo a prescindere della squadra che affrontiamo. Ci tocchiamo (ride, ndr). C’è la Coppa Italia e siamo anche in emergenza. Come ci prepariamo? Mi sono nascosto dopo la partita, domani abbiamo il defaticante e martellerò subito. Questo bisogna fare. Devo fargli capire questo. "