Fonseca: "Dobbiamo dimenticare il Borussia: testa soltanto al Milan"

" Quella col Borussia è stata la partita in cui abbiamo corso di più e ad alta intensità su un campo pesante. La mia preoccupazione in questo momento è recuperare la squadra dal punto di vista fisico per la partita contro il Milan che sarà più fresco e brillante perché non ha giocato in Europa come noi. "

Così Paulo Fonseca, allenatore della Roma, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Milan. Vista l’emergenza è possibile rivedere Mancini a centrocampo. "Sì, non abbiamo molte alternative in questo momento. Ha fatto una buona prestazione in Europa League, non c'è la necessità di cambiare", dichiara

Tra le possibilità valuta anche quella di avanzare Florenzi, Fonseca replica:

" In questo momento non posso escludere niente, la rosa è ridotta. Valuto tutto. "

Sulle condizioni di Pastore e Perotti, il tecnico portoghese risponde: "Perotti si allena già da un po’ con la squadra, è pronto per giocare anche se non so se potrà reggere i 90'. Pastore in questo momento non è possibile. Ha giocato più del normale, non ci possiamo permettere troppe rotazioni". Sulla possibilità di tornare sul mercato a gennaio, visti i tanti infortuni, Fonseca dice: "Non voglio parlarne, parlo di un giocatore solo quando fa ufficialmente parte della rosa. In questo momento la mia concentrazione è destinata interamente al Milan.

Quindi un aggiornamento sulle condizioni anche di Under e Mkhitaryan. "Mkhitaryan non si allena ancora con noi, Under riprenderà oggi ma non sarà a disposizione con il Milan ma dalla prossima", spiega il tecnico giallorosso. Sulla possibilità di Veretout trequartista e che Milan si aspetta con Leao o Piatek. "Non so se sarà Leao o Piatek a giocare, la nostra difesa non cambierà. Sono due buoni attaccanti, Leao è molto esplosivo e rapido. Veretout con Mancini ha più libertà, è normale che sia così e lo sarà anche domani", conferma. Infine sulla condizione psicologica della squadra dopo la delusione contro il Borussia. "La squadra sta bene, non possiamo cambiare il passato, dobbiamo pensare alla prossima partita. Dev’essere questo lo stato d’animo. È stata una serata storta, infelice per la direzione di gara per quella decisione. Ma dobbiamo concentrarci sul Milan", conclude Fonsesca.

Zaniolo esulta in Roma-Borussia MonchengladbachGetty Images

Infine, un commento su Zaniolo: