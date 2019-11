Fonseca: "Gervinho pericolo numero uno; Mancini? Giocherà a centrocampo"

" Abbiamo fatto tante partite in questo periodo, ma non cambierò molto in vista di domani. Se la squadra sta bene, non c'è necessità "

Così Paulo Fonseca, allenatore della Roma, alla vigilia della sfida in casa del Parma. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta in Europa League a Moenchengladbach: "L'umore della squadra? Abbiamo perso, ma quando è così la squadra deve capire che deve lottare di più. Abbiamo fatto una buona partita, è vero che abbiamo perso, ma la squadra ha fiducia", ha chiarito il tecnico in conferenza stampa. Parlando degli avversari di domani il portoghese tiene alta l'attenzione:

" Sono forti in contropiede, le azioni individuali di Gervinho sono molto pericolose. Sarà una partita difficile contro una buona squadra "

"Se mi aspettavo la reazione del gruppo alle difficoltà di questo periodo? Sì, la squadra sta bene, abbiamo fatto delle buone partite. Mi aspettavo che giocasse bene. C'è fiducia, l'intesa collettiva è grande e per me è questa la cosa importante", ha proseguito Fonseca che domani recupera Diawara.

" Se Mancini tornerà in difesa o in futuro lo vedo come mediano? Io penso sempre e solo alla prossima partita, per domani Diawara non è pronto per fare i 90'. Mancini giocherà in questa posizione "

Quanto a Spinazzola, "sta bene ed è pronto". Sul rischio che i recenti errori arbitrali possano far perdere fiducia ai giocatori Fonseca ha commentato: "Per me non ci sono scuse. Dobbiamo capire che possiamo controllare solo ciò che possiamo fare, le altre cose no. Noi dobbiamo giocare sempre con grande ambizione e grande atteggiamento, il resto non lo possiamo cambiare". Riguardo la convocazione di Nazionale di Florenzi, che con la Roma non sta trovando molto spazio, il mister lusitano ha spiegato: "Se può avere un'occasione domani? Lui ha sempre la possibilità di giocare, lavora sempre bene ed è sempre pronto per aiutare la squadra. Sentirlo sempre pronto per me è importante, è sempre un'opzione. Felice della sua convocazione? Non ho parlato con lui di questo".