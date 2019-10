Fonseca: “Gran partita pur in 10 contro 11, Mancini bella sorpresa”

Una grande Roma travolge l'Udinese per 4-0 alla Dacia Arena e si porta al quarto posto in classifica. L’Udinese non riesce a riscattare la figuraccia nell’ultima gara di campionato contro l’Atalanta e anzi dopo questo ennesimo rovescio ora la panchina di Tudor è fortemente in bilico.

Paulo Fonseca (Allenatore Roma)

" Io penso soprattutto che abbiamo fatto una buona partita abbiamo avuto molte occasioni anche con un giocatore in meno. Abbiamo meritato. Tutti insieme abbiamo lottato, abbiamo provato a giocare sempre anche sotto di un uomo. Abbiamo fatto tre gol dopo ma possiamo fare di più. Il rosso di Fazio? Sì. Non voglio parlare di questa questione, penso che è chiaro. Il carattere di questi giocatori è grande. Hanno capito che era un momento importante per difendere ma possiamo attaccare. Penso che quando stai sotto di un giocatore la tendenza è quella di difendere. La squadra può fare più gol. E’ soprattutto una questione fisica. Sta bene fisicamente e ha giocato l’ultima partita. Ha fatto una partita bellissima, è un giocatore di grande qualità che sta recuperando la fiducia e ha fatto una bellissima partita. Anche a me è piaciuto, è una bella sorpresa. Sta giocando molto bene come centrocampista. Devo pensare che devo fare la prossima partita perché non abbiamo Fazio. Vediamo se posso usare Mancini come difensore o come centrocampista ma sta giocando molto bene in questa posizione. Sta bene, è solo una mia decisione. Florenzi è il nostro capitano, è un bravissimo giocatore che lavora bene. La squadra sta giocando bene e penso che Florenzi può giocare qualche momento. Florenzi può giocare molte posizioni. E’ vero che l’abbiamo utilizzato sulla destra, ma può giocare come ala sulla sinistra. "