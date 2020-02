Fonseca: "Io il primo responsabile, non siamo tranquilli", Kolarov: "Ora si vedono i veri uomini"

Terza sconfitta nelle ultime 5 partite di campionato, quinto ko in gara ufficiale nel 2020, 16 reti incassate in sette incontri dal 7 gennaio ad oggi, una sola vittoria nel girone di ritorno. La Roma di Paulo Fonseca ha qualche problema da risolvere e deve trovare una soluzione in fretta perché il pubblico inizia ad essere spazientito. Dopo il 4-2 maturato sette giorni fa al Mapei Stadium contro il Sassuolo, un’altra formazione emiliana – il Bologna di Sinisa Mihajlovic – infligge una pesante sconfitta alla truppa giallorossa che sembra in caduta libera ed è uscita sotto un nugolo di fischi dell’Olimpico. Ma che sta succedendo nella Capitale? Questa l’analisi di Paulo Fonseca e di uno dei veterani del gruppo, Aleksander Kolarov.

Paulo Fonseca (Allenatore Roma)

" La squadra ha accusato il k.o. contro il Sassuolo. E oggi abbiamo mostrato la nostra insicurezza: nel secondo tempo abbiamo reagito, ma dopo il rosso a Cristante è diventato tutto più difficile. E in fase difensiva stiamo pagando... "Cambiare qualcosa a livello tattico? Vedremo... Il momento, dopo due k.o., non è facile: io sono il responsabile e devo pensare positivo. La squadra ha fatto molte cose buone in questa stagione, penso che il problema sia 'emozionale'. Dobbiamo essere convinti del fatto che si possa fare meglio, la paura non deve esistere. In questo momento non siamo tranquilli. E i gol subiti stasera sono simili rispetto a quelli di Reggio Emilia: individualmente bisogna fare di più. Non mi piace parlare in questo senso, perché come ho detto sono io il responsabile, ma paghiamo, per esempio, nell'uno contro uno. Problema fisico? Non sono d’accordo. Altrimenti non avremmo reagito in più di un'occasione. "

Aleksander Kolarov (Difensore Roma)

" Abbiamo perso con la Juve due partite, con il Sassuolo e questa. Non siamo partiti bene, ma a volte succede. Ora testa giù e pedalare. C'è un po' di tutto, quando entri in un periodo negativo c'è un po' di tutto. Io come più anziano del gruppo volevo parlare, mi tengo stretto i miei compagni, bisogna lavorare e stare zitti. Niente drammi, siamo consapevoli che non stiamo facendo quello che dobbiamo fare. Nervosismo col pubblico? Non è successo nulla. Noi cerchiamo sempre di interpretare la gara nella nostra maniera. Loro stanno bene, noi non siamo andati bene sulle pressioni. È difficile prenderli quando corri all'indietro, il Bologna ha meritato di vincere. Quello che abbiamo fatto nel secondo tempo non è bastato. Nelle ultime partite abbiamo preso minimo due gol a partite, dobbiamo difendere meglio tutti. Dovevamo accorciare di più, credo che in momenti così perdi anche lucidità. Siamo nel momento in cui dobbiamo rialzarci e non dobbiamo guardare gli altri. Io volevo dare una spinta alla squadra, i nostri tifosi non sono contenti ma questo è il calcio. Ora si vedranno gli uomini veri" "