Fonseca: "Meglio rispetto al Gent, ho visto la squadra più in fiducia"

Paulo Fonseca, allenatore Roma

“La squadra si è allenata molto bene in questi giorni. Ero fiducioso per questa partita. Il Lecce era in un buon momento, ma abbiamo fatto i primi 30 minuti molto buoni. Abbiamo fatto meglio rispetto al Gent. Ho visto i giocatori con più fiducia oggi”.

Sull’importanza dei mediani

“L’inizio della nostra costruzione è molto importante. Oggi hanno giocato tutti bene, ma Veretout e Cristante sicuramente si sono messi particolarmente in mostra. Vediamo anche quando rientrerà Diawara. I segnali sono positivi, ma la sua situazione va valutata giorno dopo giorno”.

Su Mkhitaryan

“Mkhitaryan è un grandissimo giocatore. Ha la capacità di decidere bene il tempo della giocata. È importante perché noi attacchiamo sempre molto ma spesso sbagliamo le decisioni”.

Sulla difesa

“È fondamentale aver ritrovato la stabilità difensiva. Oggi abbiamo fatto bene soprattutto in marcatura preventiva, contro una squadra che ha delle buone qualità offensive”.

Sulle critiche

“Io cerco di essere sempre equilibrato. Devo capire il momento. Se non facciamo bene, il primo responsabile sono io. Non è difficile per me, lo accetto”.

Fabio Liverani, allenatore Lecce

"Sulla corsa salvezza credo che non siamo solo noi e le genoane. Oggi abbiamo fatto dei buoni regali ad una squadra di qualità superiore. Ci sta che si subisce a Roma, non ci sta che regaliamo due gol come abbiamo fatto, sulle nostre fasi di possesso. Abbiamo fatto un paio di errori, poi la Roma è una squadra che ha una qualità infinita. Nel primo tempo abbiamo avuto tre-quattro occasioni limpide. Le situazioni c'erano. E' normale che venire all'Olimpico e avere dieci occasioni da gol è impensabile, ma se hai delle occasioni e non le sfrutti, all'Olimpico diventa quasi impari".

Sulla squadra apparsa un po’ troppo rilassata

"Se l'avessimo fatto sarebbe a dir poco problematico. Tre partite fa eravamo dati per spacciati da tutti, dopo tre partite non è cambiato l'obiettivo. Questa squadra ha pregi e difetti e oggi purtroppo abbiamo mostrato più i difetti. Noi nel girone di ritorno, rispetto a quello d'andata, siamo a +4. Nelle prossime tre partite, Roma compresa, all'andata avevamo fatto due punti. Pensiamo a fare altri 15 punti e lavoriamo per arrivarci il prima possibile".

Sul pubblico leccese e l’agguato subito in autostrada

"E' vero, speriamo di regalargli ciò che si sono meritati per tutta la stagione. Oggi hanno avuto anche un dispiacere grande perché ognuno dovrebbe andare a festeggiare e non pensare agli altri. Prepariamo ora Atalanta e Milan, due partite proibitive, ma tutto può succedere".

Edin Dzeko, attaccante Roma

"Possiamo dire che abbiamo fatto 4 gol, non ne abbiamo subiti. Nelle ultime due abbiamo fatto bene, così per le prossime avremo un po' più di fiducia. L'ultima vittoria col Gent ci ha dato un po' più forza perché non vincevamo da tanto. Ci mancava la vittoria in Serie A. Oggi siamo stati bene in campo, dando tutto dal primo all'ultimo minuto. Due mesi senza vincere all'Olimpico sono troppi. Non mi piace parlare di ciò che è successo, guardiamo avanti. In casa abbiamo vinto 1-0, non prendendo gol che è sempre importante in Europa. Proveremo ad andare in Belgio per vincere e superare il turno".