Fonseca: "Nainggolan? Non commento, vuole mettere pressione alla vigilia"

" Mi aspetto una partita difficile, contro una buona squadra che viene da diversi risultati positivi. Sarà una gara complicata, abbiamo avuto poco tempo per recuperare ma la squadra sta rispondendo bene dal punto di vista fisico. Spero saremo ad un livello sufficiente per vincere la partita. "

Così Paulo Fonseca, allenatore della Roma, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cagliari. Il tema è quello degli infortuni, in particolare la sostituzione di Lorenzo Pellegrini. "Per Pastore è difficile in questo momento fare due partite ravvicinate, ha bisogno di tempo per recuperare. Cristante e Veretout hanno già svolto quel ruolo, anche se nel nostro sistema vanno occupati spazi diversi rispetto al classico numero 10. Ma viste le circostanze la scelta dovrà inevitabilmente cadere su uno di loro due", ha dichiarato Fonseca.

Sul numero elevato di infortuni in casa Roma, Fonseca ha dichiarato:

" Non entro nel dettaglio di tutti gli infortuni, stiamo facendo tutto il possibile per limitare gli infortuni. C'è una politica molto rigorosa da parte del club. Infortuni come quelli di Zappacosta e Pellegrini sono casuali, impossibili da prevedere. "

A proposito dei singoli, una buona e una cattiva notizia. "Pau Lopez è recuperato e giocherà dall'inizio, mentre Florenzi non ha recuperato. È ancora a casa influenzato", ha detto Fonseca. Sulla crescita e certi atteggiamenti di Zaniolo e Kluivert, il tecnico portoghese ha detto: "Spesso creiamo occasioni e si sbaglia l'ultimo passaggio. Dobbiamo essere più precisi, ma sono entrambi giovani e con il tempo miglioreranno. Fa parte di un normale percorso di crescita".

In una lunga intervista rilasciata a Repubblica, l'ex giallorosso Radja Nainggolan aveva rilasciato dichiarazioni piuttosto pesanti a proposito della Roma: "Secondo me oggi fa un po’ più fatica perché ha pochi giocatori di personalità. Ci vogliono gli attributi per giocare a Roma, quando le cose vanno male e ti fischiano devi aver carattere". Fonseca, chiamato a replicare, non reagisce:

" Non commento le parole di Nainggolan, è la sua opinione. Magari c'è l'intento di creare un po' di pressione alla vigilia. Ma chi non vorrebbe convivere con questa pressione? Chi non è in grado di sopportarlo non può fare il calciatore professionista. Io qui vedo un ambiente bellissimo che ci segue e ci sostiene sia in casa che in trasferta. Nel calcio c'è pressione e bisogna accettarla, ben venga. "