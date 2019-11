Fonseca: "Non abbiamo vinto niente, dobbiamo solo pensare alla prossima"

"Non abbiamo vinto niente adesso, dobbiamo pensare alla prossima partita. E' importante stare in una posizione giusta di classifica ma la cosa più importante è la prossima partita". Il tecnico della Roma Paulo Fonseca guarda avanti dopo il successo ottenuto sul Napoli (2-1) in campionato oggi pomeriggio all'Olimpico. "Abbiamo iniziato molto bene, giocando la palla, abbiamo fatto un bellissimo gol - ha aggiunto raccontando il match ai microfoni di Sky Sport - Poi dopo aver sbagliato il rigore la squadra ha accusato il colpo, abbiamo perso aggressività, la posizione ed è normale che loro abbiano avuto una reazione. Nell'intervallo abbiamo parlato e ho detto di continuare a pressare alto. Poi abbiamo controllato la partita e fatto un grande secondo tempo".

Zaniolo è al quarto centro di fila ma il manager portoghese preferisce elogiare il collettivo. "Tutta la squadra sta capendo che insieme sono più forti, posso dire ad esempio che Dzko non ha fatto gol ma ha lavorato tanto per la squadra, questo è l'atteggiamento che dobbiamo tenere. In questo momento in cui ci sono tanti infortuni i ragazzi hanno capito che devono lottare più che mai e correre più che mai - ha aggiunto Fonseca - La prova di Mancini? Dà un equilibrio importante alla squadra, è un calciatore molto intelligente tatticamente, sta facendo un lavoro importante".

Davide Ancelotti, vice-allenatore Napoli

"Rammarico per non aver pareggiato nella seconda metà del primo tempo? In quel periodo della partita abbiamo giocato bene, forse abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato, lì non abbiamo raccolto ma comunque abbiamo pagato molto il fatto di non aver giocato bene". Davide Ancelotti, in panchina all'Olimpico al posto del padre squalificato, ha commentato così la sconfitta incassata contro la Roma. "E' un gruppo che conosce molto bene i concetti che cerchiamo di dare, abbiamo cercato di farlo anche oggi ma non sempre quest'anno si riesce - ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport - Abbiamo avuto un rendimento altalenante finora, dobbiamo cercare di far bene sempre". Secondo Ancelotti "i problemi che abbiamo in questo periodo sono legati soprattutto alla fase difensiva, possiamo essere più determinati e più compatti in determinate situazioni - ha aggiunto - Dobbiamo lavorare su questi aspetti ma con tre partite a settimana diventa difficile. Si lavora sui video ma il campo è sempre più importante".

Dobbiamo analizzare le nostre prestazioni, come ho detto prima ci sono cose da migliorare e dobbiamo lavorare su quello - ha aggiunto - La classifica adesso non dobbiamo guardarla, bilanci non bisogna farne". Anche perché martedì c'è la sfida di Champions League con il Salisburgo. "E' una partita fondamentale per la nostra stagione, bisogna lavorare sulle cose che non stiamo facendo bene - ha concluso - Sette punti in meno rispetto all'anno scorso? Le partite in questo campionato sono tutte difficili, non ho ancora visto una partita dove c'è un avversario nettamente superiore, vanno tutte giocate, spesso si giocano sugli episodi, rispetto a un anno fa secondo me non abbiamo fatto peggio ma abbiamo raccolto meno in alcune paritte rispetto a quanto meritavamo, fermo restando che è un campionato dove si è alzato il livello medio".