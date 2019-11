Fonseca: "Non un grande primo tempo, poi meglio. Florenzi? Non devo spiegare nulla"

"A volte è necessario alzare la voce, nel primo tempo non abbiamo giocato con grande aggressività. La squadra era molto lenta, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio".

Sul gioco

"Abbiamo sempre bisogno di migliorare, è vero che oggi abbiamo fatto gol su palle inattive, ma la squadra ha avuto altre situazioni per segnare".

Sulla fase difensiva

"Penso che è il nostro miglior periodo, grazie anche a Mancini. Abbiamo avuto maggiore sicurezza difensiva, è importante anche Diawara".

Su Florenzi

"Sui calci d'angolo lavoriamo sempre prima della partita, abbiamo uomini forti per questo tipo di gioco. Florenzi ha fatto una buona partita, può giocare in diverse posizioni. Dipende dai momenti. Io non ho bisogno di spiegare le scelte, a volte posso farlo ma non ho bisogno di parlare con Florenzi".

Su Mkhitarayan

"Mkhitaryan ha iniziato ad allenarsi con noi questa settimana. Siamo all'ottava settimana ed è in linea con i tempi di recuperi. Sarà con noi nella prossima partita, ma deve ancora migliorare".

Sull’approccio alla gara

"Nel primo tempo non avevamo intensità e sbagliavamo l'ultima decisione. Avevamo spazio ma commettevamo molti errori. Nella ripresa abbiamo cambiato. La squadra non ha fatto una grande partita ma ha giocato con un'altra intensità"

Su Smalling e il rinnovo

"Non sono preoccupato. Smalling sta bene qui. E' un grande giocatore e vuole restare con noi".