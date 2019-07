Formazioni tipo Serie A: come giocheranno e i titolari delle 20 squadre

Con l’ufficializzazione del calendario di Serie A, il lungo avvicinamento alla nuova stagione di Serie A è partito. Mentre le dirigenze sono al lavoro per completare le rose e gli allenatori, sul campo, perfezionano gli automatismi e testano le migliori soluzioni tattiche per affrontare la lunga annata e farsi trovare pronti quando le partite conteranno per davvero, è doveroso provare a capire quale sarebbe la formazione tipo delle 20 squadre nella prossima massima serie. Ecco squadra per squadra come giocherebbero oggi (N.B. in maiuscolo i nuovi acquisti)…

Atalanta

Modulo 3-4-2-1

Formazione tipo: Gollini; Toloi, Djmsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini

Bologna

Modulo: 4-2-3-1

Formazione tipo: Skorupski, Mbaye, Danilo, DENSWIL, Djiks; Poli, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Video - L'ironia, le lacrime e la grinta del guerriero Mihajlovic: "Batterò la leucemia" 02:01

Brescia

Modulo: 4-3-1-2

Formazione tipo: JORONEN, Sabelli, Cistana, CHANCELLOR, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Donnarumma, Torregrossa. All. Corini

Cagliari

Modulo 4-3-1-2

Formazione tipo: Cragno, Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis; Castro, Cigarini, ROG; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti. All. Maran

Fiorentina

Modulo 4-3-3

Formazione tipo: DRAGOWSKI; Milenkovic, Ceccherini, Pezzella, Biraghi; Benassi, Dabo, ZURKOWSKI; Chiesa, Simeone, Vlahovic. All. Montella

Video - Montella: "Pradè mi ha detto che farà una squadra competitiva. Devo avere pazienza" 01:23

Genoa

Modulo 3-4-1-2

Formazione tipo: Radu, ZAPATA, Romero, Criscito; Romulo, Radovanovic, Lerager, BARRECA; Pandev; PINAMONTI, Kouamè. All. Andreazzoli

Inter

Modulo 3-5-2

Formazione tipo: Handanovic, De Vrij, GODIN, Skriniar; LAZARO, BARELLA, Brozovic, SENSI, Asamoah; Perisic, Lautaro Martinez. All. Conte

Juventus

Modulo 4-3-3

Formazione tipo: Szczesny, Cancelo, DE LIGT, Chiellini, Alex Sandro; RAMSEY, Pjanic, RABIOT; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Lazio

Modulo 3-5-2

Formazione tipo: Strakosha, VAVRO, Acerbi, Luiz Felipe; LAZZARI, Leiva, Milinkovic, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile. All. Inzaghi

Lecce

Modulo 4-3-1-2

Formazione tipo: GABRIEL, BENZAR, Lucioni, ROSSETTINI, VERA; Petriccione, Tachtsidis, SHAKHOV; Mancosu; LAPADULA, La Mantia. All. Liverani

Milan

Modulo 4-3-1-2

Formazione tipo: Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, THEO HERNANDEZ; Kessiè, BENNACER, KRUNIC; Paquetà; Suso, Piatek. All. Giampaolo

Napoli

Modulo 4-2-3-1

Formazione tipo: Meret, DI LORENZO, MANOLAS, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Milik. All. Ancelotti

Parma

Modulo 4-3-3

Formazione tipo: Sepe, LAURINI, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, HERNANI, Barillà; KARAMOH, Inglese, Gervinho. All. D’Aversa

Roma

Modulo 4-2-3-1

Formazione tipo: PAU LOPEZ, Florenzi, Fazio, MANCINI, Kolarov; VERETOUT, Pellegrini; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Sampdoria

Modulo 4-3-3

Formazione tipo: Audero, Bereszynski, Colley, MURILLO, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; MARONI, Quagliarella, Caprari. All. Di Francesco

Sassuolo

Modulo 4-3-3

Formazione tipo: Consigli, TOLJAN, Marlon, Ferrari G., Rogerio; TRAORE, OBIANG, Duncan; Berardi, CAPUTO, Boga. All. De Zerbi

De Zerbi - Chievo-Sassuolo - Serie A 2018/2019 - LaPresseLaPresse

SPAL

Modulo 3-5-2

Formazione tipo: Berisha, Cionek, Vicari, Felipe; D'ALESSANDRO, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Petagna, DI FRANCESCO. All. Semplici

Torino

Modulo 3-4-3

Formazione tipo: Sirigu, Izzo, N'Koulou, LYANCO; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Falque, Belotti, Berenguer.

Udinese

Modulo 3-5-2

Formazione tipo: Musso, De Maio, Troost Ekong, Samir; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Stryger Larsen; NESTOROVSKI, Lasagna. All. Tudor

Verona

Modulo 3-5-2

Formazione tipo: Silvestri; GUNTER, RRAHMANI, BOCCHETTI; Faraoni, BADU, VELOSO, Zaccagni, Vitale; Di Carmine, Pazzini. All. Juric